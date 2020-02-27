Чиновник ДФС, якого затримували за хабар, знову повернувся на посаду, — ЗМІ

Поки Державна фіскальна служба України готується до реформування, в її лавах залишаються дуже сумнівні особистості. Наприклад, начальника одного з підрозділів ДФС Сергія Лебедка три роки тому затримували за вимагання майже 70 мільйонів гривень хабара. Однак він і зараз у кріслі, повідомляє OBOZREVATEL.

Спершу передісторія. Як написала журналістка Ірина Салій на "Цензор. НЕТ", приблизно за тиждень до початку розглядів із главою ДФС Романом Насіровим СБУ та Генпрокуратура затримали чиновників фіскальної служби за вимагання 66 мільйонів гривень хабара.

За її даними, схема мала такий вигляд. У січні 2017 року фірма "Оптимус Плюс" звернулася до Дніпропетровського відділення ДФС для відшкодування ПДВ на суму 308 мільйонів гривень. Відразу після цього на бізнесменів вийшов якийсь Віталій і запевнив, що може посприяти поверненню ПДВ. Мовляв, у нього є друг Сергій, що колись обіймав високий пост в ДФС і досі має там зв'язки. За це чоловік зажадав спочатку 20% від повернення, а потім 22% – тобто 66 мільйонів гривень.

Цим другом виявився Сергій Лебедко, який в 2015 році був в.о начальника Головного управління власної безпеки ДФС.

Сергей Лебедко. Facebook Сергея Лебедко