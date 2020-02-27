ГБР направило обвинение против экс-судьи по делам Майдана за незаконные аресты активистов

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда Киева по "делу Майдана". Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что экс-судью обвиняют в незаконном аресте участников Революции Достоинства в феврале 2014 года, а также препятствовании организации демонстраций и акций протеста.

"Экс-судья обвиняется в постановлении в феврале 2014 заведомо неправосудных постановлений об избрании в отношении участников мирных акций протестов пресечения в виде содержания под стражей (ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины), а также в совершении незаконного препятствования организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, проходивших 18 февраля 2014 в центре Киева (ст. 340 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в ГБР.

Бывшему чиновнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как сообщали Українські Новини, 11 января ГБР сформировало подразделение по расследованию "дел Майдана".

Кроме того, ГБР назначило бывшего заместителя директора бюро Александра Буряка руководителем спецподразделения по расследованию преступлений времен Майдана.