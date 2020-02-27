Торгово-промышленная палата Украины консолидирует позицию экспортеров относительно подготовки и пересмотра четырех ключевых соглашений с ЕС, Великобританией и Турцией. Речь идёт о пересмотре соглашения о Зоне свободной торговли Украины и ЕС, подготовке соглашения с ЕС об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, подготовке соглашения о Зоне свободной торговли с Великобританией и соглашения о Зоне свободной торговли с Турцией. Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков по итогам совещания, посвященного взаимодействию МИД и национальных бизнес-ассоциаций во внешнеэкономической сфере.

"В 2021 году открывается окно возможностей для пересмотра соглашения о Зоне свободной торговли Украины и Европейского Союза. Это возможность для корректировки таможенных пошлин и квот на поставку, в первую очередь, агропромышленной продукции. Подготовка соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, гармонизация украинских и европейских стандартов позволит произведенную в Украине продукцию свободно экспортировать в страны ЕС и ряд стран, которые признают европейскую систему сертификации промышленной продукции – это более 30 стран. Также важна работа над соглашением о зоне свободной торговли с Великобританией в связи с выходом этой страны из ЕС. В числе важных соглашений, над которыми нужно серьезно работать – о Зоне свободной торговли с Турцией", – пояснил Геннадий Чижиков.

Он отметил, что задача ТПП – влияние на процесс договоренностей для максимального усиления позиций украинских экспортеров на внешних рынках. "Несмотря на все условия для развития аграрного сектора, нужно понимать, что только страны, где активно развивается машиностроение и высокие технологии, могут показывать темпы роста экономики 7-10% в год, а не 1-3%. Торгово-промышленная палата Украины использует свои инструменты для усиления украинских экспортеров на внешних рынках. Также ТПП использует имеющиеся механизмы влияния на процесс подготовки соглашений для получения максимально выгодных условий для украинских экспортеров", – отметил президент ТПП Украины.

По итогам встречи в МИД был подписан Меморандум о партнерстве между МИД Украины, Торгово-промышленной палатой Украины, Украинским союзом промышленников и предпринимателей, Украинским национальным комитетом Международной торговой палаты, Союзом предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины и Федерацией работодателей Украины.