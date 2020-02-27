Торгово-промислова палата України консолідує позицію експортерів щодо підготовки та перегляду чотирьох ключових угод з ЄС, Великобританією і Туреччиною. Мова йде про перегляд угоди про Зону вільної торгівлі України і ЄС, підготовки угоди з ЄС про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції, підготовці угоди про Зону вільної торгівлі з Великобританією і угоди про Зону вільної торгівлі з Туреччиною. Про це повідомив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков за підсумками наради, присвяченого взаємодії МЗС і національних бізнес-асоціацій у зовнішньоекономічній сфері.

"У 2021 році відкривається вікно можливостей для перегляду угоди про Зону вільної торгівлі України та Європейського Союзу. Це можливість для коригування митних зборів і квот на поставку, в першу чергу, агропромислової продукції. Підготовка угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції, гармонізація українських та європейських стандартів дозволить вироблену в Україні продукцію вільно експортувати в країни ЄС і ряд країн, які визнають європейську систему сертифікації промислової продукції – це понад 30 країн. Також важлива робота над угодою про зону вільної торгівлі з Великобританією у зв'язку з виходом цієї країни з ЄС. В числі важливих угод, над якими потрібно серйозно працювати – про Зону вільної торгівлі з Туреччиною", – пояснив Геннадій Чижиков.

Він зазначив, що завдання ТПП – вплив на процес домовленостей для максимального посилення позицій українських експортерів на зовнішніх ринках. "Незважаючи на всі умови для розвитку аграрного сектора, потрібно розуміти, що тільки країни, де активно розвивається машинобудування і високі технології, можуть показувати темпи зростання економіки 7-10% на рік, а не 1-3%. Торгово-промислова палата України використовує свої інструменти для посилення українських експортерів на зовнішніх ринках. Також ТПП використовує наявні механізми впливу на процес підготовки угод для отримання максимально вигідних умов для українських експортерів", – зазначив президент ТПП України.

За підсумками зустрічі в МЗС був підписаний Меморандум про партнерство між МЗС України, Торгово-промисловою палатою України, Українським союзом промисловців і підприємців, Українським національним комітетом Міжнародної торгової палати, Спілкою підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України та Федерацією роботодавців України.