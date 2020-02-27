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27 февраля 2020, четверг, 15:36 55
Верховная Рада и партии 2020-02-27T15:39:29+02:00
Українські Новини
Под Днипром "слугу народа" Каптелова чуть не избили его же избиратели. Депутата спасала полиция

Под Днипром "слугу народа" Каптелова чуть не избили его же избиратели. Депутата спасала полиция

Таня Войтюк
Депутаты, Драка, Днипро, Слуга народа, Роман Каптелов

В среду, 26 февраля, в селе Богдановка (Днепропетровская область) на встрече местных жителей с нардепом от фракции "Слуга народа" Романом Каптеловым, который прошел в Раду по округу №36, куда входит этот населенный пункт, его освистали и чуть не избили. 

Об этом в Facebook сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук. 

"Вчера в селе Богдановка Днепропетровской области на встрече с людьми народ едва не порвал на куски народного депутата от "Слуги народа" Романа Каптелова! То, что вы сейчас видите на видео, длилось около часа", - сообщил Мосийчук.

По его словам, Каптелов без учета своих избирателей хочет перекроить границы ОТГ перед местными выборами. Мосийчук заявил, что депутат час не мог покинуть встречу с избирателями, ему кричали "Позор", а потом, когда "люди решили просто бить своего "раба", он вызвал полицию и покинул собрание.

"Как видим, представителей "Слуги Народа" ждет "огромный успех" на местных выборах! Горят рейтинги, горит земля под ногами "слуг" и дальше обязательно будет", - добавил нардеп.

Пост Игоря Мосийчука на FacebookПост Игоря Мосийчука на Facebook

Романа Каптелова также описал в Facebook встречу с избирателями. Правда, по его версии,  людей на встречу свозили, а в конфликте виноват нынешний глава громады.

"Мы обсуждали решение Минрегиона об укрупнении общины с городом Терновка. И сложной эта встреча оказалась не потому, что по указанию главы общины свезли полный зал людей, которые во мне видели, как они говорят, причину и виновника их бед. Самое сложное - донести причины и последствия того, если не будут прислушиваться к рекомендациям Министерства. Глава громады боится говорить правду и боится ответственности - оттого и прячется за спинами людей", - написал нардеп.

Пост Каптелова Романа на FacebookПост Каптелова Романа на Facebook

Пост Каптелова Романа на Facebook. Часть 2Пост Каптелова Романа на Facebook. Часть 2

По информации "Страны", депутата Романа Каптелова в Раде связывают с группой Игоря Коломойского. В парламенте он голосовал за ликвидацию профсоюзов. Между тем, профсоюзы полагают, что эта инициатива выгодна олигархам, поскольку снижает шансы работников защитить свои права.

Также, несмотря на принадлежность к фракции "Слуга народа", Каптелов одновременно входит в руководство партии Петра Порошенко "Европейской солидарности", о чем свидетельствуют данные на сайте политсилы.

Как сообщали Українські Новини, рейтинг "Слуги народа" по данным опроса в КМИС составил 39,1%. Он не изменился с ноября 2019 года.

Тем временем 25 октября пройдут местные выборы, в которых будут учавствовать депутаты из фракции "Слуга народа".

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