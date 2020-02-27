Под Днипром "слугу народа" Каптелова чуть не избили его же избиратели. Депутата спасала полиция

В среду, 26 февраля, в селе Богдановка (Днепропетровская область) на встрече местных жителей с нардепом от фракции "Слуга народа" Романом Каптеловым, который прошел в Раду по округу №36, куда входит этот населенный пункт, его освистали и чуть не избили.

Об этом в Facebook сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

"Вчера в селе Богдановка Днепропетровской области на встрече с людьми народ едва не порвал на куски народного депутата от "Слуги народа" Романа Каптелова! То, что вы сейчас видите на видео, длилось около часа", - сообщил Мосийчук.

По его словам, Каптелов без учета своих избирателей хочет перекроить границы ОТГ перед местными выборами. Мосийчук заявил, что депутат час не мог покинуть встречу с избирателями, ему кричали "Позор", а потом, когда "люди решили просто бить своего "раба", он вызвал полицию и покинул собрание.

"Как видим, представителей "Слуги Народа" ждет "огромный успех" на местных выборах! Горят рейтинги, горит земля под ногами "слуг" и дальше обязательно будет", - добавил нардеп.

Пост Игоря Мосийчука на Facebook

Романа Каптелова также описал в Facebook встречу с избирателями. Правда, по его версии, людей на встречу свозили, а в конфликте виноват нынешний глава громады.

"Мы обсуждали решение Минрегиона об укрупнении общины с городом Терновка. И сложной эта встреча оказалась не потому, что по указанию главы общины свезли полный зал людей, которые во мне видели, как они говорят, причину и виновника их бед. Самое сложное - донести причины и последствия того, если не будут прислушиваться к рекомендациям Министерства. Глава громады боится говорить правду и боится ответственности - оттого и прячется за спинами людей", - написал нардеп.

Пост Каптелова Романа на Facebook

Пост Каптелова Романа на Facebook. Часть 2

По информации "Страны", депутата Романа Каптелова в Раде связывают с группой Игоря Коломойского. В парламенте он голосовал за ликвидацию профсоюзов. Между тем, профсоюзы полагают, что эта инициатива выгодна олигархам, поскольку снижает шансы работников защитить свои права.

Также, несмотря на принадлежность к фракции "Слуга народа", Каптелов одновременно входит в руководство партии Петра Порошенко "Европейской солидарности", о чем свидетельствуют данные на сайте политсилы.

Как сообщали Українські Новини, рейтинг "Слуги народа" по данным опроса в КМИС составил 39,1%. Он не изменился с ноября 2019 года.

Тем временем 25 октября пройдут местные выборы, в которых будут учавствовать депутаты из фракции "Слуга народа".