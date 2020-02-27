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27 февраля 2020, четверг, 14:29 172 Документ
Медицина 2020-02-27T14:30:36+02:00
Українські Новини
Одесса закупила 220 пар очков для защиты от коронавируса

Одесса закупила 220 пар очков для защиты от коронавируса

Павел Твердохлиб
Одесский горсовет, Коронавирус, закупка
Медперсонал (иллюстрация). Фото: Синьхуа
Медперсонал (иллюстрация). Фото: Синьхуа

Департамент охраны здоровья Одесского городского совета сообщил, что с целью обеспечения готовности учреждений здравоохранения города для оказания медицинской помощи лицам, у которых могут быть выявлены признаки инфицирования коронавирусом COVID-19, были закуплены индивидуальные средства защиты, изделия медицинского назначения и дезинфицирующие средства, в том числе 220 пар защитных очков.

Об этом говорится в ответе Одессского горсовета на запрос Українських Новин.

"Для городской клинической инфекционной больницы уже приобретено комплект одежды врач-инфекционист №5 (закрытые помещения) - 70 штук, респиратор одноразовый, без клапана - 606 штук, респиратор многоразовый - 420 штук, защитные очки - 220 штук", - сказано в ответе.

Как сообщали Українські Новини, одесские власти выделили 1,6 млн гривен на закупку необходимых препаратов и материалов от коронавируса.

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