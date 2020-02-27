Одесса закупила 220 пар очков для защиты от коронавируса

Департамент охраны здоровья Одесского городского совета сообщил, что с целью обеспечения готовности учреждений здравоохранения города для оказания медицинской помощи лицам, у которых могут быть выявлены признаки инфицирования коронавирусом COVID-19, были закуплены индивидуальные средства защиты, изделия медицинского назначения и дезинфицирующие средства, в том числе 220 пар защитных очков.

Об этом говорится в ответе Одессского горсовета на запрос Українських Новин.

"Для городской клинической инфекционной больницы уже приобретено комплект одежды врач-инфекционист №5 (закрытые помещения) - 70 штук, респиратор одноразовый, без клапана - 606 штук, респиратор многоразовый - 420 штук, защитные очки - 220 штук", - сказано в ответе.

Как сообщали Українські Новини, одесские власти выделили 1,6 млн гривен на закупку необходимых препаратов и материалов от коронавируса.