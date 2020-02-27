20 февраля 2014 милицию начали убивать раньше, чем майдановцев. "Страна" опубликовала новые документы

В распоряжении репортеров портала strana.ua оказались материалы экспертизы по делу расстрелов на Майдане в феврале 2014 года. В частности - полный список правоохранителей, погибших с 18 по 20 февраля в центре Киева. С указанием времени ранения и обстоятельств.

13 правоохранителей в эти три дня (с 18 по 20 февраля) - погибли. О них не вспомнил ни один из руководителей государства во время траурных мероприятий по случаю шестилетия расстрелов на Майдане.

В этих материалах также указано время их гибели. И по ним видно, что 20 февраля первые три милиционера погибли в промежутке с 8:10 по 8:20 утра. Тогда как первые майдановцы в этот день были убиты позже - начиная с 9 часов утра.

В частности, именно в это время застрелили первую жертву того дня из майдановцев - Георгия Арутюняна, который находился на Институтской - он был ранен в грудь и горло картечью из дробовика.

Издание отмечает, что это полностью совпадает с данными следствия, которые содержатся в подозрении одному из стрелков Майдана - Назару Юськевичу: он и его сообщники открыли огонь по милиции, чтобы спровоцировать ответные выстрелы и вызвать массовое кровопролитие, сорвав тем самым перемирие.

Но утром 20 февраля начались массовые убийства на Майдане, что полностью деморализовало власть Януковича. Тогдашний президент в тот день фактически потерял контроль над Радой и утром 21 февраля подписал соглашение с оппозицией и вывел силы "Беркута" и Внутренних войск из центра Киева.

Но выступавшие с трибуны майдановцы (в частности, Парасюк) заявили, что не будут выполнять это соглашение.

Кроме смертей на Майдане и около него в кровавые дни 18-20 февраля, происходили убийства правоохранителей и в другие дни. Так, 19 февраля на киевской Борщаговке из огнестрельного оружия убили двух сотрудников ГАИ Соломенского района.

В дни обострения в Киеве убийства происходили и в других городах. Во Львове на базе "Беркута" 20 февраля прогремел взрыв. После того, как удалось потушить пожар, нашли два трупа правоохранителей: их раздавило рухнувшей от взрыва стеной.

Еще раньше, 24 января, в Киеве убили инспектора Голосеевского РОВД Александа Ендржиевского. Ему выстрелили в голову.

Происходили убийства и после Майдана. 2 марта на КПП "Быковня" в Киеве убили троих сотрудников ГАИ, забрав у них табельное оружие. В убийстве последних правоохранители обвиняли представители радикальной майдановской организации "Белый молот".

Как сообщали Українські Новини, 19 февраля 2020 года, в годовщину трагических событий на Майдане, бывшие сотрудники подразделения милиции особого назначения "Беркут" почтили память погибших милиционеров.