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27 февраля 2020, четверг, 10:09 208
Силовые структуры 2020-02-27T10:39:17+02:00
Українські Новини
20 февраля 2014 милицию начали убивать раньше, чем майдановцев. "Страна" опубликовала новые документы

20 февраля 2014 милицию начали убивать раньше, чем майдановцев. "Страна" опубликовала новые документы

Павел Твердохлиб
Евромайдан, Милиция, Беркут, Майдан, Убийства на Майдане
"Беркут" на Майдане. Фото: Українське фото

В распоряжении репортеров портала strana.ua оказались материалы экспертизы по делу расстрелов на Майдане в феврале 2014 года. В частности - полный список правоохранителей, погибших с 18 по 20 февраля в центре Киева. С указанием времени ранения и обстоятельств.

13 правоохранителей в эти три дня (с 18 по 20 февраля) - погибли. О них не вспомнил ни один из руководителей государства во время траурных мероприятий по случаю шестилетия расстрелов на Майдане. 

В этих материалах также указано время их гибели. И по ним видно, что 20 февраля первые три милиционера погибли в промежутке с 8:10 по 8:20 утра. Тогда как первые майдановцы в этот день были убиты позже - начиная с 9 часов утра.

В частности, именно в это время застрелили первую жертву того дня из майдановцев - Георгия Арутюняна, который находился на Институтской - он был ранен в грудь и горло картечью из дробовика.

Издание отмечает, что это полностью совпадает с данными следствия, которые содержатся в подозрении одному из стрелков Майдана - Назару Юськевичу: он и его сообщники открыли огонь по милиции, чтобы спровоцировать ответные выстрелы и вызвать массовое кровопролитие, сорвав тем самым перемирие.

Но утром 20 февраля начались массовые убийства на Майдане, что полностью деморализовало власть Януковича. Тогдашний президент в тот день фактически потерял контроль над Радой и утром 21 февраля подписал соглашение с оппозицией и вывел силы "Беркута" и Внутренних войск из центра Киева.

Но выступавшие с трибуны майдановцы (в частности, Парасюк) заявили, что не будут выполнять это соглашение.

Кроме смертей на Майдане и около него в кровавые дни 18-20 февраля, происходили убийства правоохранителей и в другие дни. Так, 19 февраля на киевской Борщаговке из огнестрельного оружия убили двух сотрудников ГАИ Соломенского района.

В дни обострения в Киеве убийства происходили и в других городах. Во Львове на базе "Беркута" 20 февраля прогремел взрыв. После того, как удалось потушить пожар, нашли два трупа правоохранителей: их раздавило рухнувшей от взрыва стеной.

Еще раньше, 24 января, в Киеве убили инспектора Голосеевского РОВД Александа Ендржиевского. Ему выстрелили в голову.

Происходили убийства и после Майдана. 2 марта на КПП "Быковня" в Киеве убили троих сотрудников ГАИ, забрав у них табельное оружие. В убийстве последних правоохранители обвиняли представители радикальной майдановской организации "Белый молот".

Как сообщали Українські Новини, 19 февраля 2020 года, в годовщину трагических событий на Майдане, бывшие сотрудники подразделения милиции особого назначения "Беркут" почтили память погибших милиционеров.

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