Міліцію почали вбивати раніше, ніж майданівців: ЗМІ опублікували нові документи по бійні 20 лютого

У розпорядженні репортерів порталу strana.ua опинилися матеріали експертизи у справі розстрілів на Майдані в лютому 2014 року. Зокрема - повний список правоохоронців, які загинули з 18 по 20 лютого в центрі Києва. Із зазначенням часу поранення і обставин.

13 правоохоронців в ці три дні (з 18 по 20 лютого) - загинули. Про них не згадав жоден з керівників держави під час траурних заходів з нагоди шестиріччя розстрілів на Майдані.

У цих матеріалах також зазначено час їх загибелі. І по ним видно, що 20 лютого перші три міліціонери загинули в проміжку з 8:10 за 8:20 ранку. Тоді як перші майданівці в цей день були вбиті пізніше - починаючи з 9 години ранку.

Зокрема, саме в цей час застрелили першу жертву того дня з табору протестуючих - Георгія Арутюняна, який знаходився на Інститутській - він був поранений в груди і горло картеччю з дробовика.

Репортери зазначили, що це повністю збігається з даними слідства, які містяться в підозрі одному з стрільців Майдану - Назару Юськевич. Він і його спільники відкрили вогонь по міліції, щоб спровокувати у відповідь постріли і викликати масове кровопролиття, зірвавши тим самим перемир'я.

Вранці 20 лютого розпочалися масові вбивства на Майдані, що повністю деморалізував владу Януковича. Тодішній президент в той день фактично втратив контроль над Радою і вранці 21 лютого підписав угоду з опозицією і вивів сили "Беркута" і Внутрішніх військ з центру Києва.

Крім смертей на Майдані і біля нього в криваві дні 18-20 лютого, відбувалися вбивства правоохоронців і в інші дні.

Так, 19 лютого на київській Борщагівці з вогнепальної зброї вбили двох співробітників ДАІ Солом'янського району.

У дні загострення в Києві вбивства відбувалися і в інших містах. У Львові на базі "Беркута" 20 лютого прогримів вибух. Після того, як вдалося загасити пожежу, знайшли два трупи правоохоронців: їх розчавило стіною, що звалилася від вибуху.

Ще раніше, 24 січня, в Києві вбили інспектора Голосіївського РВВС Олександа Ендржіевского. Йому вистрілили в голову.

Відбувалися вбивства і після Майдану. 2 березня на КПП "Биківня" в Києві вбили трьох співробітників ДАІ, забравши у них табельну зброю. У вбивстві останніх правоохоронці звинувачували представники радикальної майданівської організації "Білий молот".

Як інформували Українські Новини, 19 лютого 2020 року, в річницю трагічних подій на Майдані, колишні співробітники підрозділу міліції особливого призначення "Беркут" вшанували пам'ять загиблих міліціонерів.