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26 февраля 2020, среда, 23:29 57
Происшествия 2020-02-26T23:29:34+02:00
Українські Новини
В Киеве мужчину при попытке починить фуру насмерть придавило кабиной

В Киеве мужчину при попытке починить фуру насмерть придавило кабиной

Анна Рудык
Фура, Несчастный случай, чрезвычайное происшествие, смерть под фурой
В Киеве мужчину насмерть придавило фурой. Фото: Информатор
В Киеве мужчину насмерть придавило фурой. Фото: Информатор

Сегодня, 26 февраля, в Киеве мужчину при попытке отремонтировать фуру придавило кабиной фуры. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что несчастный случай произошел в Голосеевском районе столицы по адресу улица Промышленная, 1 около 16:00

Водитель фуры припарковался на обочине, предварительно, чтобы отремонтировать ее. В результате кабина грузового автомобиля придавила его. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Тело мужчины зажало под кабиной. Чтобы деблокировать его, на место вызвали спасателей. При каких обстоятельствах случилось происшествие, на данный момент неизвестно. На месте также работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на металлобазе кран придавил молодого мужчину.

Ранее в Днипре на мужчину упала железобетонная плита. Мужчина вместе со своим знакомым делал в квартире ремонт. В какой-то момент на него упала часть межкомнатной бетонной перегородки и прижала ему ногу. Плита заблокировала входные двери в квартиру. Спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли входную дверь квартиры и освободили мужчину из-под обломка стены. 

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