В Финляндию из Италии вернулась зараженная коронавирусом женщина

Жительница Хельсинки, которая прилетела в воскресенье домой из Италии, подхватила там коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает yle.fi.

Как сообщается, в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа (HUS) подтвержден случай заражения коронавирусом. Согласно данным медицинского округа, заражение было подтверждено в среду во второй половине дня.

Женщина заразилась в Милане. Речь идет о работающей женщине, которая самостоятельно пришла в HUS на обследование. Сейчас она находится в столичной Университетской больнице. У нее температура, но она в нормальном состоянии.

На пресс-конференции старший врач-инфекционист Аско Ярвинен (Asko Jarvinen) отметил, что она находится в больнице только для того, чтобы не заразить других.

Женщина летела в Финляндию одна с пересадкой и была в тесном контак те (общалась более 15 минут) только с двумя людьми. С ними уже связались, у них пока нет никаких симптомов.

Как отметил Ярвинен, эти люди сейчас находятся дома и им была дана инструкция обратиться к врачу, если у них появятся симптомы коронавируса. По его словам, в данный момент риска заразиться вирусом в Финляндии нет.

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