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26 февраля 2020, среда, 20:30 51
Общество 2020-02-26T20:30:40+02:00
Українські Новини
В Чернобыльском заповеднике из-за аномальной зимы стало пожароопасно

В Чернобыльском заповеднике из-за аномальной зимы стало пожароопасно

Ольга Фандорина
Пожар, Пожароопасность, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, аномальная зима
Пожарный автомобиль, пожар, лес. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018/
Пожарный автомобиль, пожар, лес. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018/

В Украине начался пожароопасный период. В 2020 году это случилось раньше, чем в предыдущие годы. Об этом написала в Facebook пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Причиной зафиксированных ранних возгораний полей, лугов и пойм стала относительно сухая и теплая погода, а также человеческие равнодушие, безответственность и преступная небрежность.

В заповеднике предупредили, что пламя в считанные минуты может уничтожить или повредить лесные насаждения, перекинуться на жилые дома. В огне гибнут дикие животные, птицы, насекомые. Конечно, могут пострадать и люди.

Сотрудники Чернобыльского заповедника напомнили, что на его территории много леса и сухих трав. Поэтому разводить костры и выжигать траву вблизи него особо опасно, ведь сильный ветер может погнать пламя на лесные массивы.

Как сообщали Українські Новини, погода изменится несколько раз: Украину накроет сильный снег с дождями на выходных.

Также метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.

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