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26 февраля 2020, среда, 16:55 16
Кабмин 2020-02-26T16:55:43+02:00
Українські Новини
Кабмин разрешил всем частным предприятиям заниматься космической деятельностью

Кабмин разрешил всем частным предприятиям заниматься космической деятельностью

Елизавета Кесельман
Кабмин, Космос, Частные предприятия, космическая деятельность
Вид Земли из космоса. Фото: NASA
Вид Земли из космоса. Фото: NASA

Кабинет Министров снял запрет на осуществление космической деятельности частными предприятиями. Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, данное решение принято во исполнение требований закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования космической деятельности".

В частности, предусматривается, что отныне субъекты хозяйствования частной формы собственности могут получить разрешение на осуществление таких видов космической деятельности: испытание (кроме компьютерных) ракет-носителей, в том числе их агрегатов и составных частей и космических аппаратов; запуск ракет-носителей и/или космических аппаратов; управление космическими аппаратами на околоземной орбите или в космическом пространстве; возвращение космических аппаратов и/или их составных частей, которые возвращаются с околоземной орбиты или космического пространства на Землю.

Частные предприятия, которые намерены осуществлять космическую деятельность, должны подать центральному органу исполнительной власти, обеспечивающему реализацию госполитики в сфере космической деятельности, декларацию об осуществлении хозяйственной деятельности.

Такая декларация является инструментом вхождения на рынок космических технологий для субъектов космической деятельности частной формы собственности.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2019 года Верховная Рада разрешила космическую деятельность субъектам всех форм собственности.

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