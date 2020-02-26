Кабмин разрешил всем частным предприятиям заниматься космической деятельностью

Кабинет Министров снял запрет на осуществление космической деятельности частными предприятиями. Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, данное решение принято во исполнение требований закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования космической деятельности".

В частности, предусматривается, что отныне субъекты хозяйствования частной формы собственности могут получить разрешение на осуществление таких видов космической деятельности: испытание (кроме компьютерных) ракет-носителей, в том числе их агрегатов и составных частей и космических аппаратов; запуск ракет-носителей и/или космических аппаратов; управление космическими аппаратами на околоземной орбите или в космическом пространстве; возвращение космических аппаратов и/или их составных частей, которые возвращаются с околоземной орбиты или космического пространства на Землю.

Частные предприятия, которые намерены осуществлять космическую деятельность, должны подать центральному органу исполнительной власти, обеспечивающему реализацию госполитики в сфере космической деятельности, декларацию об осуществлении хозяйственной деятельности.

Такая декларация является инструментом вхождения на рынок космических технологий для субъектов космической деятельности частной формы собственности.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2019 года Верховная Рада разрешила космическую деятельность субъектам всех форм собственности.