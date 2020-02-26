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26 февраля 2020, среда, 10:19 45
Верховная Рада и партии 2020-02-26T11:15:02+02:00
Українські Новини
Бойко в районной больнице рассказал, как надо отменить медреформу

Бойко в районной больнице рассказал, как надо отменить медреформу

Ирина Дорофейчук
Бойко Юрий, Медицина, Врачи, Черниговская область, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За життя, Медицинская реформа
Юрий Бойко во время посещения Новгород-Северской центральной районной больницы. Фото: ОПЗЖ
Юрий Бойко во время посещения Новгород-Северской центральной районной больницы. Фото: ОПЗЖ

"Нужно отменять "медреформу" и срочно начинать наводить порядок в здравоохранении." Об этом Сопредседатель Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко заявил во время рабочей поездки в Черниговскую область, в ходе которой он посетил Новгород-Северскую центральную районную больницу, информирует портал zagittya.com.ua.

На встрече с коллективом медицинского учреждения люди говорили о том, что так называемая медреформа должна быть приостановлена и переосмыслена.

"То, что делается сегодня, только ухудшает ситуацию с медицинским обслуживанием граждан. Отрасль по-прежнему недофинансирована, у врачей по-прежнему низкие зарплаты. Как может доктор, работая на 1,5 ставки, получать 6 тыс. гривен? Что можно требовать от профессионала за такую зарплату? Безусловно, зарплаты должны быть увеличены", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Из-за старта второго этапа медреформы Новгород-Северская больница сталкивается с необходимостью сокращений, из-за чего может быть закрыто родильное отделение. Жители города обратились к политику с просьбой отстоять важный социальный объект.

"И куда ехать людям? В другие города? Это неправильно. Это еще одно из свидетельств непродуманности реформы. Мы будем этот вопрос поднимать перед профильными ведомствами, и не только по ситуации в Новгороде-Северском, а и в других городах, которые оказались в таком же положении", - сказал Юрий Бойко.

Оппозиционная платформа - За життя добивается отмены антинародной медицинской реформы. Она грубо нарушает ст. 49 Конституции Украины, гарантирующую каждому гражданину право на бесплатную медицинскую помощь в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. В первые дни работы парламента нашей фракцией внесен законопроект, восстанавливающий государственные финансовые гарантии медицинского обслуживания населения (рег. №1114).

Необходимо увеличить финансирование медицины и внести соответствующие изменения в бюджет. В частности, мы предлагаем нарастить финансирование критически важных направлений здравоохранения, таких как экстренная медицинская помощь. Увеличить субвенции из Государственного бюджета на развитие сельской медицины, повысить зарплаты медицинским работникам, расширить государственный заказ на подготовку специалистов-медиков и обеспечить государственную поддержку отечественным медицинским исследованиям.

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