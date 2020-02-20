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20 февраля 2020, четверг, 13:33 120
Верховная Рада и партии 2020-02-20T13:41:47+02:00
Українські Новини
Законопроекты о рынке земли и отмене адвокатской монополии не готовы к принятию, - Федина

Законопроекты о рынке земли и отмене адвокатской монополии не готовы к принятию, - Федина

Жора Шокин
Верховная Рада, София Федина, Рынок земли, Отмена адвокатской монополии, изменения в Конституцию
София Федина
София Федина

Народный депутат София Федина ("Европейская солидарность") считает, что пользы для украинского государства от принятия законопроектов о рынке земли и отмене адвокатской монополии не будет.

Об этом она сказала Українським Новинам.

"Верховная Рада дружно давит на кнопки, не вникая в суть того, что происходит. Поэтому вероятно, что будут проголосованы и другие законопроекты. Здесь другой вопрос - какая польза и вред от этого для украинского государства? Если с адвокатской монополией еще можно что-то обсуждать, потому как там есть, как позитивы, так и негативы, то по земле мы имеем тотальный "дерибан", - сказала она.

Федина считает, что в случае принятия этих законопроектов граждане вряд ли будут проводить акции протеста, поскольку не готовы к ним.

"Люди проголосовали за тот беспредел, который сейчас происходит в Раде и люди, которым это не нравится должны требовать от депутатов исправлять ситуацию и отвечать ожиданиям избирателей", - уверена нардеп.

Как сообщали Українськi Новини, вице-президент НААУ Валентин Гвоздий считает, что отмена исключительного права адвокатов на представительство в судах (так называемая адвокатская монополия) лишит большинство граждан права на профессиональную юридическую помощь.

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