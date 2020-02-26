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26 лютого 2020, середа, 12:21 16
Кабмін 2020-02-26T12:24:43+02:00
Українські Новини
Дітям загиблих журналістів Лабуткіна і Веремія призначать стипендії президента України

Дітям загиблих журналістів Лабуткіна і Веремія призначать стипендії президента України

Елизавета Кесельман
Гончарук, Кабмін, Журналістика, Загиблі журналісти
Журналістика. Фото: TV5 Запоріжжя
Журналістика. Фото: TV5 Запоріжжя

Донці журналіста Лабуткіна Дмитра і синові кореспондента "Вістей" В'ячеслава Веремія, загиблих при виконанні своїх професійних обов'язків в 2015 і 2014 роках, Кабінет міністрів призначив стипендії Президента України. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в своєму телеграм-каналі.

"Стипендії президента України пропонується призначити дітям журналістів Лабуткіна Дмитра та Веремія В'ячеслава, загиблих при виконанні своїх професійних обов'язків", — написав він.

Скріншот: t.me/PMHoncharuk/412Скріншот: t.me/PMHoncharuk/412

Гончарук уточнив, що журналіст Дмитро Лабуткін загинув під Дебальцеве, збираючи фотоматеріали про російському присутності на сході України, а журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія вбили в 2014 році в Києві.

Як повідомляли "Українські Новини", у серпні 2017 року Кабінет Міністрів України схвалив проект указу колишнього президента України Петра Порошенка про призначення стипендій дітям загиблих при виконанні службових обов'язків журналістів.

Також у листопаді 2017 року Порошенко підписав указ про соціальний захист дітей загиблих журналістів.

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