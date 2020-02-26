РГК начала транспортировку газоводородной смеси через газопроводы

Региональная газовая компания (РГК) начала транспортировку смеси водорода и природного газа через газопроводы в 5 областях Украины.

Об этом говорится в сообщении РГК, передают Українські Новини.

"РГК впервые в Украине приступила к тестовой транспортировке смеси водорода и природного газа на закрытых участках газораспределительной системы в пяти областях страны. Цель проекта – модернизация газовых сетей с учетом современных объемов потребления и новых экологичных видов энергии", - говорится в нем.

Отмечается, что РГК приступила к первому в Украине проекту, который позволит использовать газотранспортную инфраструктуру для транспортировки чистых видов энергии.

К ним относится "зеленый" водород, который производят с помощью электроэнергии из возобновляемых источников энергии (солнечные и ветряные электростанции, в Европе эта технология известна как Power-to-Gas).

"Сейчас энергетика на пороге революции, когда чистые виды энергии вытесняют углеродные энергоносители. Это следует учесть при модернизации нашей газовой инфраструктуры - она должна быть готова к транспортировке новых, чистых видов энергии, среди которых и "зеленый" водород. Поэтому в этом году мы начали проект по тестовой транспортировке водорода", - сказал директор РГК Олег Никоноров на Украинском энергетическом форуме в Киеве.

В РГК сообщают, что в проекте задействованы пять экспериментальных полигонов в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

На них специалисты РГК совместно с учеными Национальной академии наук Украины и Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа протестируют влияние водорода на все элементы газовой инфраструктуры.

Для этого будут использованы смеси природного газа с водородом в концентрациях от 2% до 100%.

Таким образом Украина выйдет на уровень ведущих европейских проектов формата Power-to-Gas, которые уже действуют в Великобритании, Германии и Нидерландах.

В рамках EuropeanGreenDeal в странах Евросоюза стартовали уже более десятка проектов Power-to-Gas, когда "зеленый" водород транспортируют в действующих газопроводах в смеси с природным газом.

Кроме того, использование "зеленого" водорода в масштабах газотранспортной системы Украины позволит решить проблему аккумуляции энергии в пиковые периоды ее производства и снять ограничения на развитие таких видов возобновляемой энергетики, как солнечная и ветряная.

Отмечается, что в настоящее время избыточные мощности газовой системы Украины достигли 75% и пилотные проекты РГК по модернизации газораспределительных сетей показали, что срок их окупаемости достигает 10 лет, для чего необходимы инструменты долгосрочного финансирования и соответствующее изменение регуляторной политики.

Как сообщали Українські Новини, РГК - сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу.

Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тыс. км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей газа.