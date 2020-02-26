РГК почала транспортування газоводневої суміші через газопроводи

Регіональна газова компанія (РГК) почала транспортування суміші водню та природного газу через газопроводи у 5 областях України.

Про це йдеться в повідомленні РГК, передають Українські Новини.

"РГК вперше в Україні приступила до тестової транспортуванні суміші водню і природного газу на закритих ділянках газорозподільної системи в п'яти областях країни. Мета проекту – модернізація газових мереж з урахуванням сучасних обсягів споживання і нових екологічних видів енергії", - йдеться в ньому.

Наголошується, що РГК приступила до першого в Україні проекту, який дозволить використовувати газотранспортну інфраструктуру для транспортування чистих видів енергії.

До них відноситься "зелений" водень, який виробляють за допомогою електроенергії з відновлюваних джерел енергії (сонячні і вітряні електростанції, в Європі ця технологія відома як Power-to-Gas).

"Зараз енергетика на порозі революції, коли чисті види енергії витісняють вуглецеві енергоносії. Це слід врахувати при модернізації нашої газової інфраструктури - вона повинна бути готова до транспортування нових, чистих видів енергії, серед яких і "зелений" водень. Тому в цьому році ми розпочали проект по тестовій транспортуванні водню", - сказав директор РГК Никоноров Олег на Українському енергетичному форумі в Києві.

В РГК повідомляють, що в проекті задіяні п'ять експериментальних полігонів у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Харківській областях.

На них фахівці РГК спільно з науковцями Національної академії наук України та Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу протестують вплив водню на всі елементи газової інфраструктури.

Для цього будуть використані суміші природного газу з воднем в концентраціях від 2% до 100%.

Таким чином, Україна вийде на рівень провідних європейських проектів формату Power-to-Gas, які вже діють у Великобританії, Німеччині та Нідерландах.

В рамках EuropeanGreenDeal в країнах Євросоюзу стартували вже більше десятка проектів Power-to-Gas, коли "зелений" водень транспортують в діючих газопроводах в суміші з природним газом.

Крім того, використання "зеленого" водню в масштабах газотранспортної системи України дозволить вирішити проблему акумуляції енергії в пікові періоди її виробництва і зняти обмеження на розвиток таких видів відновлюваної енергетики, як сонячна та вітряна.

Відзначається, що в даний час надлишкові потужності газової системи України досягли 75% і пілотні проекти РГК з модернізації газорозподільних мереж показали, що термін їх окупності сягає 10 років, для чого необхідні інструменти довгострокового фінансування і відповідна зміна регуляторної політики.

Як повідомляли Українські Новини, РГК - сервісна компанія, що надає послуги фінансового, юридичного, технологічного консалтингу.

Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу.