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26 лютого 2020, середа, 12:01 16
Економіка 2020-02-26T14:00:03+02:00
Українські Новини
РГК почала транспортування газоводневої суміші через газопроводи

РГК почала транспортування газоводневої суміші через газопроводи

Григорий Яковенко
РГК, Наводение, Транспортування газу

Регіональна газова компанія (РГК) почала транспортування суміші водню та природного газу через газопроводи у 5 областях України.

Про це йдеться в повідомленні РГК, передають Українські Новини.

"РГК вперше в Україні приступила до тестової транспортуванні суміші водню і природного газу на закритих ділянках газорозподільної системи в п'яти областях країни. Мета проекту – модернізація газових мереж з урахуванням сучасних обсягів споживання і нових екологічних видів енергії", - йдеться в ньому.

Наголошується, що РГК приступила до першого в Україні проекту, який дозволить використовувати газотранспортну інфраструктуру для транспортування чистих видів енергії.

До них відноситься "зелений" водень, який виробляють за допомогою електроенергії з відновлюваних джерел енергії (сонячні і вітряні електростанції, в Європі ця технологія відома як Power-to-Gas).

"Зараз енергетика на порозі революції, коли чисті види енергії витісняють вуглецеві енергоносії. Це слід врахувати при модернізації нашої газової інфраструктури - вона повинна бути готова до транспортування нових, чистих видів енергії, серед яких і "зелений" водень. Тому в цьому році ми розпочали проект по тестовій транспортуванні водню", - сказав директор РГК Никоноров Олег на Українському енергетичному форумі в Києві.

В РГК повідомляють, що в проекті задіяні п'ять експериментальних полігонів у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Харківській областях.

На них фахівці РГК спільно з науковцями Національної академії наук України та Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу протестують вплив водню на всі елементи газової інфраструктури.

Для цього будуть використані суміші природного газу з воднем в концентраціях від 2% до 100%.

Таким чином, Україна вийде на рівень провідних європейських проектів формату Power-to-Gas, які вже діють у Великобританії, Німеччині та Нідерландах.

В рамках EuropeanGreenDeal в країнах Євросоюзу стартували вже більше десятка проектів Power-to-Gas, коли "зелений" водень транспортують в діючих газопроводах в суміші з природним газом.

Крім того, використання "зеленого" водню в масштабах газотранспортної системи України дозволить вирішити проблему акумуляції енергії в пікові періоди її виробництва і зняти обмеження на розвиток таких видів відновлюваної енергетики, як сонячна та вітряна.

Відзначається, що в даний час надлишкові потужності газової системи України досягли 75% і пілотні проекти РГК з модернізації газорозподільних мереж показали, що термін їх окупності сягає 10 років, для чого необхідні інструменти довгострокового фінансування і відповідна зміна регуляторної політики.

Як повідомляли Українські Новини, РГК - сервісна компанія, що надає послуги фінансового, юридичного, технологічного консалтингу.

Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу.

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