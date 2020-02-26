"НСЖУ призывает прекратить манипуляции вокруг конкурса по избранию в Наблюдательный Совет Общественного вещателя". О этом говорится в заявлении Национального союза журналистов Украины по поводу ситуации, сложившейся вокруг участия в конференциях по избранию членов Наблюдательного совета НОТУ, которое обнародовал председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Национальный союз журналистов Украины выразил протест против намерения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания лишить творческие союзы права на участие в будущих конференциях по избранию членов Наблюдательного совета ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Решение рекомендовать Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания не рассматривать заявления от творческих союзов и благотворительных фондов на своем заседании 20 февраля уже приняла созданная Нацсоветом Общественная комиссия по оценке соответствия документов, представленных для избрания членов Наблюдательного совета ПАО "НОТУ".

Национальный союз журналистов Украины является крупнейшей журналистской организацией, насчитывающей почти 19 тысяч членов и имеет региональные организации в каждой области Украины. НСЖУ является полноценным членом Международной Федерации Журналистов (IFJ) и Европейской Федерации Журналистов (EFJ).

Защита свободы слова и независимости медиа и журналистов в Украине является базовым приоритетом организации. Поэтому совершенно закономерно, что больше всего журналистское объединение страны стремится помочь и улучшить процесс реформирования национального общественного вещателя. От начала практики избрания Наблюдательного совета НОТУ Союз журналистов уже допускалась к участию в конференциях НОТУ и к выдвижению своей кандидатуры для избрания членов Наблюдательного совета.

Ко всему, НацСовет допускал к участию в конференциях и другие творческие союзы, в частности, Национальный союз кинематографистов Украины.

Ни о какой монополизации руководящего органа Общественного со стороны НСЖУ участием областных журналистских организаций не может быть и речи, ведь от общественных объединений в сфере журналистики избирается всего один из 17 членов Наблюдательного совета. Тогда как сегодня в руководстве Наблюдательного совета НОТУ одна общественная организация уже имеет двух представителей, и такая ситуация не расценивается как монополизация.

Предложение не допустить на новую конференцию по избранию членов Наблюдательного совета творческие союзы выглядит как попытка установить барьер именно перед Национальным союзом журналистов Украины и ее областными структурами. Для организации непонятно, почему областные структуры НСЖУ, каждая из которых насчитывает от 300 до 1000 и более членов, могут быть лишены права участия в конференциях. Стоит отметить, что в каждой областной организации, по меньшей мере, 50 человек работали или работают в региональных филиалах НОТУ, хорошо знакомые с ситуацией и могут оценить эффективность тех или иных решений. Такая обратная связь, безусловно, усилила бы Наблюдательный совет.

Национальный союз журналистов Украины призвал членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины и членов Общественной комиссии по вопросам проведения конференций взвешенно комментировать и всесторонне рассматривать ситуацию.

С юридической стороны НСЖУ является общественным формированием, что подтверждается ст. 1 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований". Употребленное в Законе Украины "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины" понятие общественной организации должно употребляться в широком смысле и включать все общественные формирования, действующие в соответствующей сфере. Соответствующая позиция подтверждается также ст. 3 Закона Украины "О профессиональных творческих работниках и творческих союзах", согласно которой основные направления деятельности творческого союза, указанные в настоящей статье, учитываются при решении вопроса о предоставлении общественной организации статуса творческого союза как субъекта творческой деятельности. То есть законом четко определено, что творческий союз по своей природе является общественной организацией, однако с определенными специфическими признаками.

По своему правовому статусу все областные организации НСЖУ являются отдельными юридическими лицами, должным образом зарегистрированы путем внесения сведений о них в Единый государственный реестр общественных формирований. Они полностью самостоятельны в осуществлении своей деятельности и принятии любых управленческих решений. Поэтому по отношению к областным организациям НСЖУ нецелесообразно употреблять такие термины, как "обособленное подразделение" или "структурное подразделение".

Лишение крупнейшей журналистской организации права на участие в конференциях по избранию членов Наблюдательного совета НОТУ может расцениваться как попытка вручную отфильтровать участников конференции и нарушить баланс мнений в пользу избрания определенных кандидатов. Такая эквилибристика не имеет ничего общего с идеями независимости Общественного вещателя от любых политических влияний и прозрачности деятельности его Наблюдательного совета.

"Для нас прежде всего важна дальнейшая судьба Национальной общественной телерадиокомпании Украины, а не должности. Однако игнорирование роли НСЖУ в украинском медиапространстве, искусственное недопущение организации к выборам членов Наблюдательного совета НОТУ - это ослабление возможностей защиты работников общественного вещания.", - резюмировал текст заявления председатель НСЖУ Томиленко.