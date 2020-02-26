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26 лютого 2020, середа, 12:07 130
ЗМІ 2020-02-26T14:00:03+02:00
Українські Новини
НСЖУ закликає припинити маніпуляції навколо конкурсу з обрання до Наглядової Ради Суспільного мовника

НСЖУ закликає припинити маніпуляції навколо конкурсу з обрання до Наглядової Ради Суспільного мовника

Тетяна Зотова
НСЖУ, ПАО НОТУ, Сергій Томіленко, Національна спілка журналістів України, Суспільне телебачення, Наглядова рада НСТУ
НСЖУ. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko
НСЖУ. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

"НСЖУ закликає припинити маніпуляції навколо конкурсу з обрання до Наглядової Ради Суспільного мовника". Про таке йдеться у заяві Національної спілки журналістів України з приводу ситуації, що склалася навколо участі в конференціях із обрання членів Наглядової ради НСТУ, яку оприлюднив голова НСЖУ Сергй Томіленко.

Національна спілка журналістів України висловила протест проти наміру Національної ради з питань телебачення та радіомовлення позбавити творчі спілки права на участь у майбутніх конференціях із обрання членів Наглядової ради АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

Рішення рекомендувати Національній раді з питань телебачення і радіомовлення не розглядати заяви від творчих спілок і благодійних фондів на своєму засіданні 20 лютого вже ухвалила створена Нацрадою Громадська комісія з оцінки відповідності документів, поданих для обрання членів Наглядової ради ПАТ "НСТУ".

Національна спілка журналістів України є найбільшою журналістською організацією, яка нараховує майже 19 тис членів та має регіональні організації в кожній області України. НСЖУ є повноцінним членом Міжнародної Федерації Журналістів (IFJ) та Європейської Федерації Журналістів (EFJ).

Захист свободи слова та незалежності медіа та журналістів в Україні є базовим пріоритетом нашої організації. Тому абсолютно закономірно, що найбільше журналістське об’єднання країни прагне допомогти і покращити процес реформування національного суспільного мовника. Від започаткування практики обрання Наглядової ради НСТУ Спілка журналістів уже допускалася до участі в конференціях НСТУ та до висунення своєї кандидатури для обрання членів Наглядової ради.

До всього, НацРада допускала до участі у конференціях і інші творчі спілки, зокрема, Національну спілку кінематографістів України.

Про жодну монополізацію керівного органу Суспільного з боку НСЖУ через участь обласних журналістських осередків не може бути й мови, адже від громадських об’єднань у сфері журналістики обирається всього один із 17 членів Наглядової ради. Тоді як сьогодні у керівництві Наглядової ради НСТУ одна громадська організація уже має двох представників, і така ситуація не розцінюється як монополізація.

Пропозиція не допустити на нову конференцію з обрання членів Наглядової ради творчі спілки виглядає як спроба встановити бар’єр саме перед Національною спілкою журналістів України та її обласними осередками. Для нас незрозуміло, чому обласні організації НСЖУ, кожна з яких налічує від 300 до 1000 і більше членів, можуть бути позбавлені права участі в конференціях. Варто зазначити, що в кожному обласному осередку щонайменше 50 осіб працювали або працюють в регіональних філіях НСТУ, добре обізнані з ситуацією і можуть оцінити ефективність тих чи інших рішень. Такий зворотній зв’язок, безумовно, підсилив би Наглядову раду.

Національна спілка журналістів України закликає членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення України та членів Громадської комісії з питань проведення конференцій зважено коментувати та всебічно розглядати ситуацію.

З юридичного боку НСЖУ є громадським формуванням, що підтверджується ст. 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань". Вжите в Законі України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" поняття громадської організації має вживатися в широкому сенсі та включати всі громадські формування, що діють у відповідній сфері. Відповідна позиція підтверджується також ст. 3 Закону України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки", згідно з якою основні напрями діяльності творчої спілки, зазначені у цій статті, враховуються при вирішенні питання про надання громадській організації статусу творчої спілки як суб’єкта творчої діяльності. Тобто законом чітко визначено, що творча спілка за своєю природою є громадською організацією, однак із певними специфічними ознаками.

За своїм правовим статусом всі обласні організації НСЖУ є окремими юридичними особами, що належним чином зареєстровані шляхом внесення відомостей про них до Єдиного державного реєстру громадських формувань. Вони є повністю самостійними у здійсненні своєї діяльності та прийнятті будь-яких управлінських рішень. Тому по відношенню до обласних організацій НСЖУ недоцільно вживати такі терміни, як "відокремлений підрозділ" або "структурний підрозділ".

Позбавлення найбільшої журналістської організації права на участь у конференціях із обрання членів Наглядової ради НСТУ може розцінюватися як спроба вручну відфільтрувати учасників конференції й порушити баланс думок на користь обрання певних кандидатів. Така еквілібристика не має нічого спільного з ідеями незалежності Суспільного мовника від будь-яких політичних впливів та прозорості діяльності його Наглядової ради.

"Для нас насамперед важлива подальша доля Національної суспільної телерадіокомпанії України, а не посади. Проте ігнорування ролі НСЖУ в українському медіапросторі, штучне недопущення організації до виборів членів Наглядової ради НСТУ  – це послаблення можливостей захисту для  працівників Суспільного мовлення.", - резюмував текст заяви голова НСЖУ Томіленко.

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