Игорь Колыхаев предложил дополнительные источники наполнения территориальных дорожных фондов на строительство и ремонт местных дорог

Народный депутат Украины Игорь Колыхаев, предложил на законодательном уровне определить дополнительные источники наполнения территориальных дорожных фондов, которые будут направлены на строительство и ремонт местных дорог.

В частности, народный избранник зарегистрировал в парламенте проект Закона о внесении изменений в статью 4 Закона Украины "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" относительно дополнительных источников наполнения территориальных дорожных фондов (рег. №2779) и проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно дополнительных источников наполнения территориальных дорожных фондов (рег. №2780). Оба законопроекта системно связанны между собой и вносятся на рассмотрение парламента одновременно. Об этом депутат сообщил в комментарии журналистам.

По словам Игоря Колыхаева, около 90% украинских автомобильных дорог общего пользования не ремонтировали более 30 лет из-за крайне ограниченного финансирования, а их покрытие исчерпало свой ресурс. При этом, нынешних средств субвенции из госбюджета совершенно недостаточно для осуществления ремонта дорог, которые десятилетиями не ремонтировались и находятся в ведении местных общин.

Эксперты Всемирного экономического форума "The Global Competitiveness Report 2017-2018" отметили, что из 137 участников Украина заняла 130 место по показателю качества автомобильных дорог. Впереди Украины по качеству дорог оказались такие страны как Мозамбик, Нигерия, Камерун, Венесуэла, Непал, Зимбабве и ряд других стран, которые по уровню экономического развития имеют значительно худшие показатели, чем Украина.

"Реализация предложенных законодательных инициатив позволит значительно увеличить ежегодные объемы доходов территориальных дорожных фондов, что позволит существенно ускорить ремонтные работы на местных дорогах. То есть, если в 2020 году в территориальные дорожные фонды направляется только субвенция из госбюджета в объеме 22,2 млрд грн., то с принятием этих законопроектов ежегодные объемы территориальных дорожных фондов увеличатся до 50,2 млрд грн., или в 2,2 раза ", - отметил инициатор законопроектов Игорь Колыхаев.

Президент Всеукраинской дорожной Ассоциации Артем Гриненко подчеркнул, что статья 4 Закона Украины "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" предусматривает, что в составе местных бюджетов могут создаваться территориальные дорожные фонды. Однако, в бюджетном законодательстве отсутствуют какие-либо нормы, которые бы определяли источники формирования территориальных дорожных фондов, не позволяет местным общинам аккумулировать достаточно ресурсов в территориальных дорожных фондах.

"На сегодняшний день крайне важным является вопрос наполнения финансовыми ресурсами территориальных дорожных фондов, что позволит существенно увеличить объемы строительно-ремонтных работ на местных дорогах. Поэтому законопроекты Игоря Колыхаева очень важны и для участников рынка строительства и ремонта автомобильных дорог, ведь их принятие позволит увеличить объемы работ, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и даст значительный толчок в развитии смежных отраслей экономики ", - отметил Артем Гриненко.

На сегодня свою поддержку законодательным инициативам Игоря Колыхаева уже выразили ряд профильных отраслевых ассоциаций, а сами законопроекты изучаются экспертами соответствующих парламентских комитетов.

ми соответствующих парламентских комитетов.