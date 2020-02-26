Ігор Колихаєв запропонував додаткові джерела наповнення територіальних дорожніх фондів на будівництво та ремонт місцевих доріг

Народний депутат України Ігор Колихаєв, запропонував на законодавчому рівні визначити додаткові джерела наповнення територіальних дорожніх фондів, які будуть спрямовані на будівництво і ремонт місцевих доріг.

Зокрема, народний обранець зареєстрував у парламенті проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" щодо додаткових джерел наповнення територіальних дорожніх фондів (реєстр. №2779) та проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо додаткових джерел наповнення територіальних дорожніх фондів (реєстр. №2780). Обидва законопроекти системно пов'язані між собою і вносяться на розгляд парламенту одночасно. Про це депутат повідомив у коментарі журналістам.

За словами Ігоря Колихаєва, близько 90% українських автомобільних доріг загального користування не ремонтували понад 30 років через вкрай обмежене фінансування, а їх покриття вичерпало свій ресурс. При цьому, нинішніх коштів субвенції з держбюджету абсолютно недостатньо для здійснення ремонту доріг, які десятиліттями не ремонтувалися та знаходяться у віданні місцевих громад.

Експерти Світового економічного форуму "The Global Competitiveness Report 2017-2018" зазначили, що зі 137 учасників Україна посіла 130 місце за показником якості автомобільних доріг. Попереду України за якістю доріг опинилися такі країни як Мозамбік, Нігерія, Камерун, Венесуела, Непал, Зімбабве та ряд інших країн, які за рівнем економічного розвитку мають значно гірші показники ніж Україна.

"Реалізація запропонованих законодавчих ініціатив дозволить значно збільшити щорічні обсяги доходів територіальних дорожніх фондів, що дозволить суттєво пришвидшити ремонтні роботи на місцевих дорогах. Тобто, якщо у 2020 році до територіальних дорожніх фондів спрямовується лише субвенція з держбюджету у обсязі 22,2 млрд грн., то з ухваленням цих законопроектів щорічні обсяги територіальних дорожніх фондів збільшаться до 50,2 млрд грн., або у 2,2 рази", – наголосив ініціатор законопроектів Ігор Колихаєв.

Президент Всеукраїнської дорожньої Асоціації Артем Гриненко підкреслив, що стаття 4 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" передбачає, що у складі місцевих бюджетів можуть створюватися територіальні дорожні фонди. Проте, в бюджетному законодавстві відсутні будь-які норми, які б визначали джерела формування територіальних дорожніх фондів, що не дозволяє місцевим громадам акумулювати достатньо ресурсів у територіальних дорожніх фондах.

"На сьогодні є вкрай важливим питання наповнення фінансовими ресурсами територіальних дорожніх фондів, що дозволить суттєво збільшити обсяги будівельно-ремонтних робіт на місцевих дорогах. Тому законопроекти Ігоря Колихаєва є дуже важливими і для учасників ринку будівництва та ремонту автомобільних доріг, адже їх ухвалення дозволить збільшити обсяги робіт, що сприятиме створенню нових робочих місць та дасть значний поштовх у розвитку суміжних галузей економіки", – зазначив Артем Гриненко.

На сьогодні свою підтримку законодавчим ініціативам Ігоря Колихаєва вже висловила низка профільних галузевих асоціацій, а самі законопроекти вивчаються експертами відповідних парламентських комітетів.