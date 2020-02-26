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26 февраля 2020, среда, 09:59 84
Общество 2020-02-26T10:01:16+02:00
Українські Новини
Украинцам объяснили, какие доходы не нужно указывать в декларации

Украинцам объяснили, какие доходы не нужно указывать в декларации

Таня Войтюк
Налоги, Декларация о доходах, Национальное агентство по предотвращению коррупции, НАПК , Налоговый кодекс
Заполнение бланка. Фото: freepik
Заполнение бланка. Фото: freepik

Денежные средства, возвращенные как налоговая скидка за обучение ребенка не считаются доходом, поэтому их не нужно указывать в разделе декларации.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции.

"На "горячую линию" Национального агентства на прошлой неделе поступило большое количество вопросов, касающихся целесообразности внесения в раздел 11 "Доходы, в том числе подарки" декларации суммы средств, возвращенных по налогу на доходы физических лиц за обучение ребенка", - говорится в сообщении .

Национальное агентство отмечает, что налоговая скидка, начисленная и выплаченная в соответствии со статьей 166 Налогового кодекса Украины, нельзя считать доходом для целей декларирования и не указывается в разделе 11 "Доходы, в том числе подарки" декларации.

Напомним случаи, когда годовая декларация не подается:

  • доходы от налоговых агентов, не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;
  • доходы исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных IV разделом Налогового кодекса Украины;
  • доходы от операций продажи (обмена) имущества, дарения, при нотариальном удостоверении договоров, по которым уже был уплачен налог на доходы физических лиц;
  • доходы в виде объектов наследства, облагаемых по нулевой ставке налога и / или из которых уже был уплачен налог.

Обязанность подавать декларации возникает при получении:

  • доходов от других физлиц, не зарегистрированных в качестве самозанятые лица (налоговых агентов)
  • доходов от налоговых агентов, не подлежали налогообложению при выплате, но которые не освобождены от налогообложения;
  • иностранного дохода;
  • в других предусмотренных Кодексом случаях.

Граждане, которые в 2019 году получали иностранные доходы, обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах.

За непредставление или несвоевременное представление налоговой отчетности или невыполнение требований относительно внесения изменений в налоговую отчетность Налоговым кодексом Украины предусмотрены штрафные санкции.

Как сообщали Українські Новини, с июля 2019 года в Украине существенно ужесточились лимиты на посылки из-за границы, но люди нашли лазейки в этом ограничении.

Тем временем налог на банковские карты объявили фейком.

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