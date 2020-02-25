Налоги на посылки: как украинцы обходят новые нормы

В то время, как из-за коронавируса "Укрпочта" приостановила отправку посылок в Китай, с июля 2019 годав Украине существенно ужесточились лимиты на посылки из-за границы. Так, за посылку, содержимое которой стоит дороже 100 евро, нужно заплатить НДС в 20% и 10% пошлины. Для подакцизных товаров дополнительно оплачивается и акциз. К таким товарам в Украине относятся, например, спирт, спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, пиво; табачные изделия, табак, промышленные заменители табака; нефтепродукты, сжиженный газ; автомобили и кузова для них и т.д.

Как пишет "Сегодня", налоги платятся не со всей суммы посылки, а только с разницы, которая выше установленных 100 евро. Например, если вы закажете на зарубежном сайте кроссовки стоимостью в 180 евро, то НДС нужно платить только с этих 80 евро – 16 евро (20% от 80) и еще плюс 10% пошлины – 8 евро. Все это можно заплатить прямо на почте.

Правило о лимите в 100 евро действует только для физических лиц. А вот для юридических лиц и физлиц-предпринимателей беспошлинный лимит остается на уровне 150 евро.

Напомним, что налоги на посылки из-за границы поднимались постепенно. В период с января по июль 2019 года лимит составлял 150 евро, а уже с 1 июля опустился до 100 евро, каким он и остается на данный момент.

К слову, украинцы действительно немало товаров заказывают за рубежом. Например, по данным исследования GfK, в структуре закупок онлайн-покупателей в 2018 году около 43% составляли товары из других стран. За последние пять лет число таких покупателей выросло почти в два раза. А в среднем на одного украинца в год приходится 12-13 зарубежных посылок. Правда, средняя стоимость таких покупок не превышает и 50 евро и составляет всего 1290 грн.

В правительстве отмечали, что такое ограничение поможет бороться с контрабандой, ведь, по их данным, количество посылок суммой выше 150 евро составляет лишь 1,4% от общего числа. Поэтому предполагалось, что жизнь простым гражданам это нововведение никак не осложнит. Тем не менее, украинцы такое новшество восприняли достаточно прохладно и даже выходили на протесты.

Оказались ли новые ограничения эффективными

Стоит отметить, что лимит на получение посылок существует во многих странах. Например, в Бельгии, Чехии, Италии, Финляндии, Германии, Греции таможенные лимиты составляют 22 евро, в Дании – около 10 евро, а в Болгарии – 15 евро. А во Франции и Канаде за все посылки нужно платить налоги.

Сергей Родлер, аналитик TeleTrade, в комментарии сайту "Сегодня" отметил, что, по всей видимости, главной целью изменений являлась поддержка официальных украинских ритейлеров, которым крайне сложно конкурировать с зарубежными магазинами, где цены существенно ниже, так как необходимость тратиться на логистику и растаможку полностью отсутствует.

"Сейчас в основном страдают перекупщики, закупающие товары за границей и реализующие товар в Украине с большой наценкой, тогда как рядовых граждан изменения коснулись меньше: средняя стоимость одного заказа частных лиц, как правило, не превышает 50 евро", — поясняет Родлер.

Он добавил, что желание правительства способствовать развитию внутренних игроков понятно, ведь, например, в Китае полностью отсутствует возможность бесплатно ввозить товары, а в Европе введут аналогичный запрет уже в 2021 году.

Виталий Власюк, адвокат, управляющий партнер юридической фирмы "еПраво", в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что в Украине, в целом, очень низкие налоги и, к тому же, довольно неэффективная система мониторинга их уплаты.

"Законодатель сталкивается с классической проблемой: уменьшить налоги и надеяться на активизацию бизнеса, или же верить в способность имеющегося бизнеса платить налоги повыше. Каждый из этих подходов имеет преимущества и недостатки. Если же говорить о таких явлениях, как контрабанда и, собственно, поступления в государственный бюджет, — здесь все зависит больше не от законодательства, а от эффективности функционирования контролирующих госорганов. Только решительный успех в их перезагрузке позволит существенно уменьшить первое (контрабанду. – Ред.) и, соответственно, увеличить другое (поступления в бюджет. – Ред.)", — отметил Власюк.

Эксперт отмечает, что в стране, в принципе, нужно пропагандировать культ налогоплательщика.

Как украинцы обходят лимит

Юлия Лукошкина, адвокат, руководитель Киевского офиса АО "Matviyiv&Partners", рассказывает, что заявленной целью всех этих налоговых изменений называли предотвращение поступления теневого импорта, который ввозится под видом личных посылок. Но все это не слишком сработало на практике.

"На сегодняшний день те предприниматели, которые и раньше пользовались подобной схемой ввоза товаров, просто нашли другой путь, как уйти от налогообложения. В частности, хорошо используются схемы по внесению недостоверных данных в декларации, занижается таможенная стоимость товара, или же товар разбивается на мелкие партии, далее прикладываются тысячи копий паспортов физлиц и товары могут отправляться на разные адреса; либо же товары с интернет-сайтов приходят к посреднику за границей, там снимаются бирки и товар завозится под видом секонд-хенда", — отметила Лукошкина.

Она добавила, что если государство не нашло механизмов противодействовать контрабанде на уровне предыдущего установленного лимита в 150 евро, то ограничение суммы до 100 евро точно не остановило нарушителей. Единственные, на ком существенно отразились эти изменения, – обычные граждане. Чтобы не покупать с наценкой у тех же перекупщиков, они заказывают товар напрямую в интернет-магазинах, при этом платят дополнительный налог.

Сергей Родлер отметил, что при внедрении подобных инициатив стоит учитывать экономические реалии страны: в Украине средняя зарплата низкая, гражданам приходится экономить, в том числе, заказывая продукцию за рубежом.

"В таких условиях граждане скорее начнут искать лазейки и продолжать закупать товар, например, под видом б/у, а не прекратят экономить на необходимых им предметах", — говорит Родлер.

Он также добавляет, что правительство так и не создало подходящих условий для выполнения законных требований. Процедура оплаты пошлин и налогов все еще слишком сложная и требует физического присутствия покупателя: в такой ситуации гораздо проще избежать "честного" оформления посылки.

Как исправить ситуацию с контрабандой

Эксперты уверены, что, несмотря на изменения лимита посылок, уровень контрабанды не изменится, так как вопрос больше в контроле, а не прописанных нормах.

"В текущих условиях правительству стоит вновь увеличить порог беспошлинного ввоза. По крайней мере, до тех пор, пока не будут созданы удобные условия для исполнения законодательства. Какой-то статистики на данный момент нет, но уже сейчас можно предположить, что серьезных изменений по бюджетным доходам или снижению контрафакта не произошло. При этом издержки государства на администрирование посылок должны были возрасти, а значит, выгода от ввода новых правил должна, как минимум, превысить все издержки. Чего вполне может не произойти из-за неэффективных механизмов контроля и полного отсутствия цифровизации", — отметил Родлер.

Юлия Лукошкина поясняет, что необходимо не точечно бороться с контрабандой путем введения неэффективных норм, а глобально брать под контроль всю цепочку нелегальной торговли импортными товарами через "почтовые" и иные каналы, с момента декларирования до реализации на внутреннем рынке.

"Также нужно закрыть пробелы в законах, которые позволяют продавать контрабанду внутри страны. Например, нужно ужесточить требования не продавать товары без кассового аппарата, без первичной документации и без информации о происхождении товаров, потому что такие схемы и позволяют сбывать огромное количество нелегального товара", — говорит Лукошкина.

Как сообщали Українськi Новини, риск заразиться коронавирусом через посылку из Китая минимальный.