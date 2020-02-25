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  • Украина проиграет конкуренцию в Европе по стоимости лицензий при легализации игорного бизнеса, - эксперты
25 февраля 2020, вторник, 16:48 811
Экономика 2020-02-25T16:53:12+02:00
Українські Новини
Украина проиграет конкуренцию в Европе по стоимости лицензий при легализации игорного бизнеса, - эксперты

Украина проиграет конкуренцию в Европе по стоимости лицензий при легализации игорного бизнеса, - эксперты

Алина Заика
Игровой бизнес

Украина проиграет конкуренцию в Европе по стоимости лицензий после возможной легализации игорного бизнеса.

Об этом сообщили эксперты в ходе круглого стола "Проблемные аспекты легализации игорного бизнеса в Украине?" в пресс-центре Українських Новин.

"Единого подхода в администрировании в мировой практике нет. Но в Европе более низкие (по стоимости) лицензии… Регионально на уровне стоимости лицензии Украина проигрывает конкуренцию", - сказал политолог-международник Антон Кучухидзе.

Эксперт предположил, что скорее все, после принятия законопроекта о легализации игорного бизнеса во втором чтении, высокая стоимость лицензии сохранится.

По его данным, в соседней Польше лицензия для казино стоит порядка 260 тыс. евро, Румынии – 95 тыс. евро.

Согласно принятом в первом чтении законопроекте о легализации игорного бизнеса, аналогичная лицензия в Украине будет стоить порядка 22,7 млн долларов.

По словам директора аналитической группы "Левиафан" Николая Мельника, также в Украине планируется и большая налоговая нагрузка на игорный бизнес.

"Есть примеры европейских стран, в которых и налоговая нагрузка значительно меньше на этот бизнес, и лицензии значительно дешевле, чем планируют сделать в Украине", - сказал эксперт.

Как сообщали Українські Новини, эксперты отмечают, что при легализации игорного бизнеса без действующей системы онлайн мониторинга за игровыми заведениями введение GGR (Gross Gaming Revenue) является нецелесообразным.

16 января текущего года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2285-д.

Источник : Українські новини
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