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  • Україна програє конкуренцію в Європі за вартістю ліцензій за умови легалізації грального бізнесу, - експерти
25 лютого 2020, вівторок, 16:48 532
Економіка 2020-02-25T17:03:45+02:00
Українські Новини
Україна програє конкуренцію в Європі за вартістю ліцензій за умови легалізації грального бізнесу, - експерти

Україна програє конкуренцію в Європі за вартістю ліцензій за умови легалізації грального бізнесу, - експерти

Алина Заика

Україна програє конкуренцію в Європі за вартістю ліцензій після можливої легалізації грального бізнесу.

Про це повідомили експерти в ході круглого столу "Проблемні аспекти легалізації грального бізнесу в Україні?" в прес-центрі Українських Новин.

"Єдиного підходу в адмініструванні у світовій практиці немає. Але в Європі більш низькі (за вартістю) ліцензії... Регіонально на рівні вартості ліцензії Україна програє конкуренцію", - сказав політолог-міжнародник Антон Кучухідзе.

Експерт припустив, що швидше за все, після прийняття законопроекту про легалізацію грального бізнесу у другому читанні, висока вартість ліцензії збережеться.

За його даними, у сусідній Польщі ліцензія для казино коштує близько 260 тис. євро, Румунії – 95 тис. євро.

Згідно прийнятому в першому читанні законопроекті про легалізацію грального бізнесу, аналогічна ліцензія в Україні буде коштувати близько 22,7 млн доларів.

За словами директора аналітичної групи "Левіафан" Миколи Мельника, також в Україні планується велике податкове навантаження на гральний бізнес.

"Є приклади європейських країн, в яких податкове навантаження значно менше на цей бізнес, і ліцензії значно дешевше, ніж планують зробити в Україні", - сказав експерт.

Як повідомляли Українські Новини, експерти відзначають, що при легалізації грального бізнесу без діючої системи онлайн моніторингу за ігровими закладами введення GGR (Gross Gaming Revenue) є недоцільним.

16 січня поточного року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №2285-д.

Джерело : Українські новини

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