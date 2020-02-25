При легализации игорного бизнеса фискальную политику необходимо упростить для минимизации коррупции, - эксперт

Эксперты полагают, что при принятии законопроекта о легализации игорного бизнеса фискальная политика для него должна быть максимально простой и понятной для минимизации коррупционных схем.

Об этом сообщили эксперты в ходе круглого стола "Проблемные аспекты легализации игорного бизнеса в Украине?" в пресс-центре Українських Новин.

"Должна быть простота фискальной политики для минимизации рисков коррупции… У нынешних властей много популизма с непрофессионализмом перед предстоящими местными выборами", - сказал политический эксперт Владимир Воля.

По словам эксперта, только один из нескольких альтернативных законопроектов о легализации игорного бизнеса делает упор на международный опыт, в то время как остальные предусматривают большую налоговую нагрузку.

"Высокие цифры могут отпугнуть инвесторов, и никто не будет брать эти дорогие лицензии", - добавил эксперт.

В то же время доктор политических наук Петр Олещук добавил, что главной целью законопроекта о легализации игорного бизнеса должна быть борьба с коррупционными рисками.

"Вопрос легализации уже давно созрел и перезрел. Законопроект должен закрывать дверь коррупции", - сказал эксперт.

Эксперты сошлись во мнении, что столько длительная работа над законопроектом и внесение большого количества правок ко второму чтению свидетельствует о некомпетентности парламентариев и о существовании групп влияния со стороны бизнес-структур.

Как сообщали Українські Новини, эксперты отмечают, что при легализации игорного бизнеса без действующей системы онлайн мониторинга за игровыми заведениями введение GGR (Gross Gaming Revenue) является нецелесообразным.

Также эксперты отмечают, что Украина проиграет конкуренцию в Европе по стоимости лицензий после возможной легализации игорного бизнеса.

16 января текущего года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2285-д.