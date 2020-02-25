За умови легалізації грального бізнесу фіскальну політику необхідно спростити для мінімізації корупції, - експерт

За умови легалізації грального бізнесу фіскальну політику необхідно спростити для мінімізації корупції, - експ

Експерти вважають, що під час прийняття законопроекту про легалізацію грального бізнесу фіскальна політика для нього повинна бути максимально простою і зрозумілою для мінімізації корупційних схем.

Про це повідомили експерти в ході круглого столу "Проблемні аспекти легалізації грального бізнесу в Україні?" в прес-центрі Українських Новин.

"Повинна бути простота фіскальної політики для мінімізації ризиків корупції... У нинішньої влади багато популізму з непрофесіоналізмом перед майбутніми місцевими виборами", - сказав політичний експерт Володимир Воля.

За словами експерта, лише один із кількох альтернативних законопроектів про легалізацію грального бізнесу опирається на міжнародний досвід, в той час як інші передбачають велике податкове навантаження.

"Високі цифри можуть відлякати інвесторів, і ніхто не буде брати ці дорогі ліцензії", - додав експерт.

У той же час доктор політичних наук Петро Олещук додав, що головною метою законопроекту про легалізацію грального бізнесу має бути боротьба з корупційними ризиками.

"Питання легалізації вже давно назріло та перезріло. Законопроект повинен закрити двері корупції", - сказав експерт.

Експерти зійшлися на думці, що тривала робота над законопроектом і внесення великої кількості поправок до другого читання свідчить про некомпетентність парламентаріїв і про існування груп впливу з боку бізнес-структур.

Як повідомляли Українські Новини, експерти відзначають, що за умови легалізації грального бізнесу без діючої системи онлайн моніторингу за гральними закладами введення GGR (Gross Gaming Revenue) є недоцільним.

Також експерти відзначають, що Україна програє конкуренцію в Європі за вартістю ліцензій після можливої легалізації грального бізнесу.

16 січня поточного року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №2285-д.