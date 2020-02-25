Українці давно потребують доступної іпотеки, про яку заявив Гончарук, – Молчанов

Анонсована урядом Олексія Гончарука доступна іпотека дасть багатьом українцям можливість придбати своє житло – вже зараз, а не через 30 років. Люди давно потребували цього рішенні. Тому зниження процентних ставок на іпотеку стане величезним досягненням для всієї команди Президента Зеленського та Кабміну Гончарука зокрема.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook заявив політичний експерт Кирило Молчанов.

"Олексія Гончарука та його уряд критикують. Часто заслужено, але є й рішення, які люди дуже давно чекали. Наприклад, зниження кредитних ставок на іпотеку. Це те, що людям дійсно потрібно зараз – можливість мати власне житло. Особливо гостро ця проблема стоїть у столиці, де чи не кожен другий живе в орендованій квартирі. І якщо Кабмін Гончарука запровадить заявлену програму на іпотеку під 10-11%, це реально буде величезним досягненням. При чому для всіх: і для самого Гончарука, і для Президента Зеленського, і для людей, які зможуть придбати власні квадратні метри зараз, а не через 30 років", – написав експерт.

Молчанов додав, що уряд Гончарука, "молодий" та допускає помилки, але при цьому впроваджує реформи, яких в Україні раніше не було – їх лише обговорювали. Зокрема, був запущений аудит державних ресурсів. Також, уряд Олексія Гончарука застосував новий підхід до наповнення геокадастра – він спрямований на створення цифрової моделі території України.

На думку експерта, про глобальні зміни в країні говорити ще рано, але є позитивна динаміка. Наприклад, при Кабміні Гончарука відбулося скорочення сектора тіньової економіки – майже в 2 рази.

"Основною проблемою України завжди була тіньова економіка. І сьогодні Кабмін зміг зменшити її обсяги. Сьогодні тінь - це 24% ВВП, при тому що за Порошенка вона складала близько 40%. Головними джерелами тіньової економіки був: гральний бізнес, АЗС, обіг деревини, забудовники, надрокористування. Сьогодні ці сфери виводяться з тіні в законні рамки. Звичайно, за 4 місяці Олексій Гончарук великий розворот України зробити не міг. Але ось у звіті бачу, що динаміка йде краще, ніж за старої влади", – підсумував експерт.