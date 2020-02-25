Эксперты рассказали, как улучшить службу крови в Украине

Эксперты уверены, что служба крови нуждается в кардинальных изменениях. В первую очередь, речь идет о финансировании, пишет "Цензор.net".



"Сегодня все центры крови финансируются примерно на 45-50% от потребностей. Оборудованию, которое там стоит — 10-20 лет", — говорит президент Ассоциации службы крови Украины, главврач Житомирского областного центра крови Анатолий Чугриев.

"За время независимости Украины государство не уделяло системе крови должного внимания, поэтому сегодня нельзя гарантировать доступность и безопасность компонентов крови для пациентов. Структура службы крови сегодня хаотичная и малопонятная. Мы посчитали: обслуживание "идеальных" центров крови будет обходится в 35 млн евро. При этом 5 млн. евро нужно только на лабораторное оборудование и расходные материалы", - подчеркивает руководитель отдела безопасности крови и донорства Центра общественного здоровья МОЗ Украины, президент "Ассоциации молодых доноров Украины" и основатель проекта "ДонорUA" Ирина Славинская.

Компоненты крови (а их несколько десятков наименований) применяют для лечения целого спектра заболеваний, в том числе и хронических. Поэтому, согласно нормативам ВОЗ, запасы донорской крови в каждой стране должны формироваться из расчета 33 донации на 1000 человек населения. Однако в Украине этот показатель не достигает и 12-ти. Страна зависима от иностранных производителей, вынуждено закупает импортные препараты через тендеры в ПРООН и т.д. Порой цена в 2.5 раза превышает стоимость украинских препаратов. Это происходит вместо того, чтобы самостоятельно развивать отрасль, растить специалистов, быть независимыми и конкурентными на этом рынке.

Реальной попыткой решить проблемы службы может стать законопроект №2429 о ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения, который 20 декабря 2019 года народные депутаты приняли в первом чтении. Зарегистрировал документ председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий.



"Это законопроект о разумной дерегуляции, он устраняет искусственные, бюрократические, коррупционные нормы существующего законодательства, заменяя их простыми, обоснованными, едиными для всех правилами, предложенными и поддержанными экспертами и профильными ассоциациями", — отмечает председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья Михаил Радуцкий.

Так, в частности, закон разрешает частным компаниям при наличии лицензии и регистрации предприятия в Украине производить забор донорской крови. При этом на экспорт крови и плазмы как сырья за границу налагается категорический запрет. Это поможет привлечь частные инвестиции для реформы и развития системы крови в нашей стране. И увеличить собственное производство качественных препаратов крови. Таким образом, появятся качественные отечественные препараты, которые станут доступной альтернативой импортным аналогам.

"Современные производители, как та же "Биофарма", дают возможность использовать донорскую кровь без потерь: все идет по назначению. Соответственно, у нас появляются новые возможности. Следовательно, должно появляться и новое законодательство. Поэтому очень хорошо, если законопроект № 2429 будет принят", — отметила доктор медицинских наук, руководитель центра детской иммунологии Лариса Костюченко.

Законопроект внедряет европейские стандарты и практики деятельности системы крови: эти изменения вводятся в рамках имплементации положений Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Аналогичные нормы действуют во Франции, Венгрии, Чехии, Австрии, Германии и других странах. Они предусматривают единые прозрачные равные условия работы для всех: как для частного бизнеса, так и для государства.