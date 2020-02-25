Експерти розповіли, як поліпшити службу крові в Україні

Експерти впевнені, що служба крові потребує кардинальних змін. В першу чергу, мова йде про фінансування, пише "Цензор.net".



"Сьогодні всі центри крові фінансуються приблизно на 45-50% від потреб. Устаткуванню, яке там стоїть - 10-20 років", - говорить президент Асоціації служби крові України, головний лікар Житомирського обласного центру крові Анатолій Чугрієв.

"За час незалежності України держава не приділяла системі крові належної уваги, тому сьогодні не можна гарантувати доступність і безпеку компонентів крові для пацієнтів. Структура служби крові сьогодні хаотична і малозрозуміла. Ми порахували: обслуговування "ідеальних" центрів крові буде обходиться в 35 млн євро. При цьому 5 млн. євро потрібно тільки на лабораторне обладнання та витратні матеріали", - підкреслює керівник відділу безпеки крові та донорства Центру громадського здоров'я МОЗ України, президент" асоціації молодих донорів України "і засновник проекту" ДонорUA "Ірина Славінська.

Компоненти крові (а їх кілька десятків найменувань) застосовують для лікування цілого спектру захворювань, у тому числі і хронічних. Тому, згідно з нормативами ВООЗ, запаси донорської крові в кожній країні повинні формуватися з розрахунку 33 донації на 1000 чоловік населення. Однак в Україні цей показник не досягає і 12-ти. Країна залежна від іноземних виробників, вимушено закуповує імпортні препарати через тендери в ПРООН і т.д. Часом ціна в 2.5 рази перевищує вартість українських препаратів. Це відбувається замість того, щоб самостійно розвивати галузь, ростити фахівців, бути незалежними і конкурентними на цьому ринку.

Реальною спробою вирішити проблеми служби може стати законопроект №2429 про ліквідацію штучних бюрократичних бар'єрів і корупційних чинників у сфері охорони здоров'я, який 20 грудня 2019 року народні депутати прийняли в першому читанні. Зареєстрував документ голова Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.



"Це законопроект про розумну дерегуляцію, він усуває штучні, бюрократичні, корупційні норми існуючого законодавства, замінюючи їх простими, обґрунтованими, єдиними для всіх правилами, запропонованими і підтриманими експертами та профільними асоціаціями", - зазначає голова комітету ВРУ з питань здоров'я Михайло Радуцький.

Так, зокрема, закон дозволяє приватним компаніям при наявності ліцензії та реєстрації підприємства в Україні виробляти паркан донорської крові. При цьому на експорт крові і плазми як сировини за кордон накладається категорична заборона. Це допоможе залучити приватні інвестиції для реформи і розвитку системи крові в нашій країні. І збільшити власне виробництво якісних препаратів крові. Таким чином, з'являться якісні вітчизняні препарати, які стануть доступною альтернативою імпортним аналогам.

"Сучасні виробники, як та ж" Біофарма ", дають можливість використовувати донорську кров без втрат: все йде за призначенням. Відповідно, у нас з'являються нові можливості. Отже, має з'являтися і нове законодавство. Тому дуже добре, якщо законопроект № 2429 буде прийнятий ", - зазначила доктор медичних наук, керівник центру дитячої імунології Лариса Костюченко.

Законопроект запроваджує європейські стандарти і практики діяльності системи крові: ці зміни вводяться в рамках імплементації положень Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Аналогічні норми діють у Франції, Угорщині, Чехії, Австрії, Німеччини та інших країнах. Вони передбачають єдині прозорі рівні умови роботи для всіх: як для приватного бізнесу, так і для держави.