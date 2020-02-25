"АгроГазТрейдинг" готов расширять сотрудничество с ОПЗ в рамках приватизации предприятия

25 февраля генеральный директор и управляющий партнер компании "АгроГазТрейдинг" (АГТ) Александр Горбуненко и партнер компании Владимир Колот провели ряд встреч с трудовым коллективом "Одесского припортового завода" (ОПЗ), во время которых стороны подчеркнули важность обеспечения долгосрочных гарантий производственной деятельности ОПЗ.

Об этом говорится на официальном веб-сайте "АгроГазТрейдинга".

Компания "АгроГазТрейдинг" начала сотрудничество с Публичным акционерным обществом (ПАО) "Одесский припортовый завод" в августе 2019 года. За это время между АГТ и ОПЗ сложились партнерские взаимоотношения, которые способствовали возвращению заводу ведущих позиций в области химической промышленности Украины.

За 200 дней производственной деятельности ОПЗ, которые прошли с момента заключения договора с АГТ о переработке давальческого сырья, стороны полностью выполняли свои контактные обязательства, ни разу не поставив их под сомнение. По итогам 200 дней работы ОПЗ было переработано 351,2 млн куб. м природного газа, что позволило изготовить 421 тыс. тонн карбамида и 39,2 тыс. тонн аммиака. Продукция ОПЗ вернулась на международные рынки - от Северной Америки и стран Европейского Союза до Африки.

Восстановление работы ОПЗ позволило увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, создать дополнительные рабочие места в смежных отраслях и повысить инвестиционную привлекательность как самого ОПЗ, так и Одесской области в целом. Началось решение долговой проблемы ОПЗ благодаря тому, что в соглашении с АГТ в стоимость переработки добавлено 1 доллар и 1,5 доллара за тонну продукции для аммиака и карбамида соответственно. Таким образом ОПЗ аккумулировал дополнительные средства в размере 16,5 млн гривен, которые были перечислены в счет погашения задолженности перед Группой "Нефтегаз Украины".

"Компания "АгроГазТрейдинг" готова расширять сотрудничество с ОПЗ и предлагать предприятию новые форматы. В частности, АГТ рассматривает возможность участия в конкурсе по приватизации ОПЗ. Итоги 200 дней работы показали, что компания "АгроГазТрейдинг" является надежным поставщиком сырья для ОПЗ. У АГТ есть долгосрочный горизонт планирования и понимание того, как обеспечить бесперебойную работу ОПЗ и вернуть заводу статус лидера химической промышленности Украины", - прокомментировал результаты совместной работы генеральный директор и партнер АГТ Александр Горбуненко.

"Компания АГТ подтвердила, что готова и в дальнейшем сотрудничать с ОПЗ и быть надежным партнером завода в интересах его трудового коллектива, Одесской области и национальной экономики в целом. Нам удалось наладить работу завода и установить прозрачные, партнерские отношения", - отметил партнер АГТ Владимир Колот.