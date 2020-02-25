"АгроГазТрейдінг" готовий розширювати співпрацю з ОПЗ в рамках приватизації підприємства

25 лютого генеральний директор та керуючий партнер «Агро Газ Трейдінг» (АГТ) Олександр Горбуненко та партнер компанії Володимир Колот провели ряд зустрічей з трудовим колективом Одеського припортового заводу(ОПЗ), під час яких сторони наголосили на важливості забезпечення довгострокових гарантій виробничої діяльності ОПЗ.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "АгроГазТрейдінгу".

Компанія "АгроГазТрейдінг" розпочала співпрацю з Публчним акціонерним товариством (ПАТ) "Одеський припортовий завод" у серпні 2019 року. За цей час між АГТ та ОПЗ склалися партнерські взаємовідносини, що сприяло поверненню заводу провідних позицій у галузі хімічної промисловості України.

За 200 днів виробничої діяльності ОПЗ, які пройшли з моменту укладення договору з АГТ про переробку давальницької сировини, сторони повністю виконували свої контактні зобов’язання, жодного разу не поставивши їх під сумнів. За підсумками 200 днів роботи ОПЗ було перероблено 351,2 млн куб. м природного газу, що дозволило виготовити 421 тис. тонн карбаміду та 39,2 тис. тонн аміаку. Продукція ОПЗ повернулася на міжнародні ринки — від Північної Америки й країн Європейського Союзу до Африки.

Відновлення роботи ОПЗ дозволило збільшити податкові надходження до бюджетів всіх рівнів, створити додаткові робочі місця у суміжних галузях і підвищити інвестиційну при-вабливість як самого ОПЗ, так і Одеської області загалом. Почалося розв’язання боргової проблеми ОПЗ завдяки тому, що в угоді з АГТ до вартості переробки додано 1 долар та 1,5 долара за тонну продукції для аміаку і карбаміду відповідно. Таким чином ОПЗ акумулював додаткові кошти у розмірі 16,5 млн гривень, які були перераховані у якості погашення заборгованості перед Групою "Нафтогаз України".

"Компанія "АгроГазТрейдінг" готова розширювати співпрацю з ОПЗ та пропонувати йому нові формати. Зокрема, АГТ розглядає можливість участі у конкурсі з приватизації ОПЗ. Підсумки 200 днів роботи засвідчили, що компанія "АгроГазТрейдінг" є надійним поста-чальником сировини для ОПЗ. У АГТ є довгостроковий горизонт планування, і компанія має розуміння того, як забезпечити безперебійну роботу ОПЗ і повернути заводу статус лідера хімічної промисловості України", - прокоментував результати спільної роботи генеральний директор та партнер АГТ Олександр Горбуненко.

"Компанія АГТ підтвердила, що готова і надалі співпрацювати з ОПЗ і буди надійним партнером заводу в інтересах його трудового колективу, Одеської області та національної еко-номіки загалом. Нам вдалося налагодити роботу заводу та встановити прозорі, партнерські відносини", — наголосив партнер АГТ Володимир Колот.