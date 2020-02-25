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25 лютого 2020, вівторок, 14:45 14
ЗМІ 2020-02-25T16:45:02+02:00
Українські Новини
Скорочення годин мовлення призведе до знищення регіонального ТБ, - учасники акції протесту

Скорочення годин мовлення призведе до знищення регіонального ТБ, - учасники акції протесту

Тетяна Зотова
Акція протесту, Журналісти, Суспільне телебачення і радіомовлення України, НСТУ, НСЖУ, Сергій Томіленко
Акція протесту Фото: НСЖУ
Акція протесту Фото: НСЖУ

У семи регіонах країни - Запоріжжі, Житомирі, Рівному, Закарпатті, Миколаєві, Херсоні та Луцьку проходить Всеукраїнська акція на підтримку регіонального суспільного ТБ і радіо "Інформаційна година". 26 лютого до акції приєднається і Кропивницький. Про це інформує прес-служба Національної спілки журналістів України.

Нещодавно столичне керівництво НСТУ оприлюднило інформацію про наміри скоротити тривалість мовлення в регіонах із загальних 6 годин для радіо та телебачення до 1 год на добу для ТБ і 1 год 30 хв для радіо. Така ситуація неабияк непокоїть працівників та глядачів Суспільного в регіонах, адже може призвести до повного знищення місцевих телерадіокомпаній в Україні.

"Ці зміни викликають супротив та нерозуміння. Ми прагнемо говорити більше про події в регіонах, так само наших глядачів передовсім цікавлять події в області, а не в Україні загалом.", - заявила журналіст "UA: Житомир" Наталія Дехтієвська. "Знищення ТБ і радіо під час війни - це загроза національній безпеці."

У Національній спілці журналістів України солідарні з колегами із Суспільного мовника з усієї країни та переконані, що регіональне мовлення треба розвивати, а не ліквідовувати.

"Місцева аудиторія має право бути добре поінформованою про події у своєму регіоні та у своїй громаді", - наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко. "Сотні місцевих журналістів та технічних співробітників по всій країні - це великий скарб Суспільного, а не баласт, якого нині хоче позбутися столичне керівництво."

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