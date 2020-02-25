подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.15 26.6
˟
  • Новости
  • Экономика
  • При легализации игорного бизнеса без системы онлайн мониторинга введение налога GGR нецелесообразно,- эксперты
25 февраля 2020, вторник, 14:19 93
Экономика 2020-02-25T14:35:14+02:00
Українські Новини
При легализации игорного бизнеса без системы онлайн мониторинга введение налога GGR нецелесообразно,- эксперты

При легализации игорного бизнеса без системы онлайн мониторинга введение налога GGR нецелесообразно,- эксперты

Алина Заика
Игорный бизнес

Эксперты отмечают, что при легализации игорного бизнеса без действующей системы онлайн мониторинга за игровыми заведениями введение GGR (Gross Gaming Revenue) является нецелесообразным.

Об этом сообщили эксперты в ходе круглого стола "Проблемные аспекты легализации игорного бизнеса в Украине?" в пресс-центре Українських Новин.

"Политика государства не должна толкать бизнес на нарушения. На период, около 1,5 года, пока не будет действовать система онлайн мониторинга, игорным заведениям предлагается самим указывать все цифры… На период отсутствия системы онлайн мониторинга налога GGR быть не может", - сообщил директор аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

"Это [фиксированная стоимость лицензий] даст возможность государству понимание, какой объем этого бизнеса", - добавил Мельник.

По словам экономического эксперта Виктора Скаршевского в государственный бюджет на текущий год заложено поступление 4,4 млрд гривен от легализации игорного бизнеса.

Однако как отмечает эксперт, Кабинет Министров не подавал детальные расчеты по данному вопросу.

"Это нарушение законодательства, когда принят госбюджет без уже действующего закона", - добавил Скаршевский.

Как сообщали Українські Новини, 16 января текущего года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2285-д.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Игорный бизнес

В Киев из "короновирусной" Италии за день прилетело 635 граждан
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на юге Италии и во Флоренции
Новости
Украинцы давно нуждаются в доступной ипотеке, о которой заявил Гончарук, – Молчанов 16:17
Госпогранслужба будет проверять температуру пассажиров на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Польшей 16:07
В Минздраве Ирана зафиксировали коронавирус 16:04
Из-за вспышки коронавируса в Иране ОАЭ закрыли свои границы на неопределенное время 15:33
Эксперты рассказали, как улучшить службу крови в Украине 15:24
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
Министр здравоохранения объяснила разницу между обсервацией и карантином 22:17
Скриншот: YouTube/ EuroNews
В Италии от коронавируса умерло уже трое: люди в панике штурмуют магазины и скупают продукты 08:51
Скриншот видео с концерта facebook.com/dubinskyi
Дубинский обнародовал видео на котором якобы сын Порошенко на концерте называет себя русским 09:50
Экс-командир элитного воинского подразделения Грузии
Люди Порошенко предлагали мне назвать историю со снайперами на Майдане выдумкой Кремля, - грузинский офицер 11:21 Видео
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
Лещенко получил в феврале 332 тысяч гривен зарплаты в "Укрзализныце" 17:29
Апелляционный суд подтвердил восстановление Насирова в должности главы ГФС 11:00
Экс-командир элитного воинского подразделения Грузии
Люди Порошенко предлагали мне назвать историю со снайперами на Майдане выдумкой Кремля, - грузинский офицер 11:21 Видео
Агитационные материалы против Юлии Светличной Фото: Facebook
"Слуги народа" платили по 500 гривен за "черную" агитация против Юлии Светличной, – активист 14:45 Видео
больше новостей
В Хорватии и Австрии подтвердили первые случаи коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok