При легализации игорного бизнеса без системы онлайн мониторинга введение налога GGR нецелесообразно,- эксперты

Эксперты отмечают, что при легализации игорного бизнеса без действующей системы онлайн мониторинга за игровыми заведениями введение GGR (Gross Gaming Revenue) является нецелесообразным.

Об этом сообщили эксперты в ходе круглого стола "Проблемные аспекты легализации игорного бизнеса в Украине?" в пресс-центре Українських Новин.

"Политика государства не должна толкать бизнес на нарушения. На период, около 1,5 года, пока не будет действовать система онлайн мониторинга, игорным заведениям предлагается самим указывать все цифры… На период отсутствия системы онлайн мониторинга налога GGR быть не может", - сообщил директор аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

"Это [фиксированная стоимость лицензий] даст возможность государству понимание, какой объем этого бизнеса", - добавил Мельник.

По словам экономического эксперта Виктора Скаршевского в государственный бюджет на текущий год заложено поступление 4,4 млрд гривен от легализации игорного бизнеса.

Однако как отмечает эксперт, Кабинет Министров не подавал детальные расчеты по данному вопросу.

"Это нарушение законодательства, когда принят госбюджет без уже действующего закона", - добавил Скаршевский.

Как сообщали Українські Новини, 16 января текущего года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2285-д.