Під час легалізації грального бізнесу без системи онлайн моніторингу введення податку GGR недоцільно,- експерти

Під час легалізації грального бізнесу без системи онлайн моніторингу введення податку GGR недоцільно,- експерт

Експерти відзначають, що під час легалізації грального бізнесу без діючої системи онлайн моніторингу за гральними закладами введення GGR (Gross Gaming Revenue) є недоцільним.

Про це повідомили експерти в ході круглого столу "Проблемні аспекти легалізації грального бізнесу в Україні?" в прес-центрі Українських Новин.

"Політика держави не повинна штовхати бізнес на порушення. На період, близько 1,5 року, поки не буде діяти система онлайн моніторингу, гральним закладам пропонується самим вказувати всі цифри... На період відсутності системи онлайн моніторингу податку GGR бути не може", - повідомив директор аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник.

"Це [фіксована вартість ліцензій] дасть можливість державі розуміння, який обсяг цього бізнесу", - додав Мельник.

За словами економічного експерта Віктора Скаршевського в державний бюджет на поточний рік закладено надходження 4,4 млрд гривень від легалізації грального бізнесу.

Однак, як зазначає експерт, Кабінет Міністрів не подавав детальні розрахунки з даного питання.

"Це порушення законодавства, коли прийнятий держбюджет без вже чинного закону", - додав Скаршевський.

Як повідомляли Українські Новини, 16 січня поточного року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №2285-д.