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25 февраля 2020, вторник, 11:06 85
Политика 2020-02-25T11:06:48+02:00
Українські Новини
Кличко назначил своим замом скандального главу "Киевавтодора" Густелева

Кличко назначил своим замом скандального главу "Киевавтодора" Густелева

Надежда Комендантова
КГГА, коррупция в КГГА, Виталий Кличко, Александр Густелев
Александр Густелев Фото: КГГА
Александр Густелев Фото: КГГА

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко уволил Александра Густелева с должности директора коммунальной корпорации "Киевавтодор" и назначил его заместителем председателя КГГА.

Об этом говориться в распоряжениях №99 и №98 от 21 февраля, передают Українські Новини.

Густелев приступил к исполнению обязанностей во вторник в порядке перевода из "Киевавтодора", который он возглавлял с апреля 2015 года.

Согласно распоряжению №98, исполняющим обязанности директора "Киевавтодора" назначен первый заместитель этого предприятия Владимир Гузема.

Напомним, что Александр Густелев ранее неоднократно становился фигурантом коррупционных скандалов вместе со своим бывшим заместителем, а сейчас - главой Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентином Осиповым. Киевляне считают, что именно Густелев в первую очередь виноват в ужасном состоянии киевских дорог и мостов.

Ранее СМИ также сообщали о близкой дружбе Александра Густелева и Виталия Кличко. 

По их информации, есть и еще одна, менее известная причина того, что скандальный глава "Киевавтодора" до сих пор не привлечен к ответственности - у него роман с заместителем министра инфраструктуры Владислава Криклия - Натальей Форсюк.

 

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