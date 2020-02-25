Эффективная "запоминалка". Куда переводят стрелки на летнее время

Переводить стрелки часов с зимнего времени на летнее украинцы будут в ночь с 28 на 29 марта 2020 года. Как обычно, стрелки переводят на час вперед, поэтому в ночь перевода мы будем спасть на час меньше.

Переводят стрелки осенью и весной два раза в год в более чем 100 странах мира. Тем не менее, многие из нас путаются, куда же нужно переводить часы. Чтобы запомнить, в какую сторону двигать стрелки, Українські Новии публикуют несколько полезных "запоминалок".

Логическая "запоминалка"

Нужно запомнить формулу: "Весной — Вперед, Осенью — Обратно". То есть весной часы переводят на час вперед. Есть украинский аналог фразы: "НаВесні — ВосеНи". Он расшифровывается так: Навесні – Вперед, Восени – Назад. Его легко запомнить и переводить часы весной вперед, а осенью — назад.

Визуальная "запоминалка"

Если у вас зрительная помаять развита лучше, чем слуховая, то правило по переводу стрелок можно изобразить с помощью картинки.

Простой зрительный образ с часами поможет запомнить.

Сенсорная "запоминалка"

Стрелки часов надо переводить в направлении солнца, т.е. лета. Весной — вперед, то есть к предстоящему теплу и солнечным дням, которых весной больше. Осенью — назад, то есть к летнему теплу, которое осталось позади.

Туристическая "запоминалка"

В Париже, Риме или любом другом туристическом городе Европы туристов привлекают уличные кафе, где столики стоят прямо на тротуарах. Это уютные и живописные места для отдыха, а еще — способ запомнить, куда переводить стрелки. В марте, когда все переходят на летнее время, столики выносят из кафе на улицу, а в октябре, когда на улице пить кофе уже холодно и осуществляется переход на зимнее время, то столики заносят назад. Стрелки часов при переводе двигаются в том же направлении.

Как сообщали Українські Новини, Европарламент уже отказался от перехода с зимнего времени на летнее с 2021 года.

Как пережить перевод стрелок и минимизировать вред для здоровья от перехода на новое время.