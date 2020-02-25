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25 февраля 2020, вторник, 06:15 268
Lifestyle 2020-02-25T07:14:25+02:00
Українські Новини
Эффективная "запоминалка". Куда переводят стрелки на летнее время

Эффективная "запоминалка". Куда переводят стрелки на летнее время

Кира Молчанова
Летнее время, Зимнее время, переход на летнее время, переход на зимнее время
Летнее и зимнее время. Фото: Pixabay
Летнее и зимнее время. Фото: Pixabay

Переводить стрелки часов с зимнего времени на летнее украинцы будут в ночь с 28 на 29 марта 2020 года. Как обычно, стрелки переводят на час вперед, поэтому в ночь перевода мы будем спасть на час меньше.

Переводят стрелки осенью и весной два раза в год в более чем 100 странах мира. Тем не менее, многие из нас путаются, куда же нужно переводить часы. Чтобы запомнить, в какую сторону двигать стрелки, Українські Новии публикуют несколько полезных "запоминалок".

Логическая "запоминалка"

Нужно запомнить формулу: "Весной — Вперед, Осенью — Обратно". То есть весной часы переводят на час вперед. Есть украинский аналог фразы: "НаВесні — ВосеНи". Он расшифровывается так: Навесні – Вперед, Восени – Назад. Его легко запомнить и переводить часы весной вперед, а осенью — назад.

Визуальная "запоминалка"

Если у вас зрительная помаять развита лучше, чем слуховая, то правило по переводу стрелок можно изобразить с помощью картинки.

Простой зрительный образ с часами поможет запомнить.

Сенсорная "запоминалка"

Стрелки часов надо переводить в направлении солнца, т.е. лета. Весной — вперед, то есть к предстоящему теплу и солнечным дням, которых весной больше. Осенью — назад, то есть к летнему теплу, которое осталось позади.

Туристическая "запоминалка"

В Париже, Риме или любом другом туристическом городе Европы туристов привлекают уличные кафе, где столики стоят прямо на тротуарах. Это уютные и живописные места для отдыха, а еще — способ запомнить, куда переводить стрелки. В марте, когда все переходят на летнее время, столики выносят из кафе на улицу, а в октябре, когда на улице пить кофе уже холодно и осуществляется переход на зимнее время, то столики заносят назад. Стрелки часов при переводе двигаются в том же направлении.

Как сообщали Українські Новини, Европарламент уже отказался от перехода с зимнего времени на летнее с 2021 года.

Как пережить перевод стрелок и минимизировать вред для здоровья от перехода на новое время.

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