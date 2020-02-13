В России автобус с украинцами попал в ДТП: 8 человек погибло

В России в Псковской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в котором пострадали граждане Украины. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине. В результате аварии погибли мере восемь из девяти человек. "Ночью 13 февраля около 00 час. 30 мин. в Пустошкинському районе Псковской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в результате чего погибли 8 и пострадал 1 гражданин Украины", - сообщают в ГосЧС. Согласно данным Telegram-канала Mash, причиной аварии, по предварительной информации, является то, что водитель автобуса не рассчитал дистанции при обгоне и столкнулся с фурой. Также известно о двух пострадавших в результате аварии — это водитель фуры Вячеслав Рябов (Беларусь) и единственный выживший пассажир "Мерседеса" Михаил Зеленчук (Украина), они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Пост в Телеграме Как сообщали Українські Новини, в ДТП под Воронежем погибло 3 украинца из Луганской области.