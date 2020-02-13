подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
13 февраля 2020, четверг, 08:30 944
Происшествия 2020-02-13T08:34:46+02:00
Українські Новини
В России автобус с украинцами попал в ДТП: 8 человек погибло

В России автобус с украинцами попал в ДТП: 8 человек погибло

Таня Войтюк
Авария, ДТП, Россия, Украинцы, смертельное ДТП
ДТП в России
ДТП в России

В России в Псковской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в котором пострадали граждане Украины.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине.

В результате аварии погибли мере восемь из девяти человек. 

"Ночью 13 февраля около 00 час. 30 мин. в Пустошкинському районе Псковской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в результате чего погибли 8 и пострадал 1 гражданин Украины", - сообщают в ГосЧС.

Согласно данным Telegram-канала Mash, причиной аварии, по предварительной информации, является то, что водитель автобуса не рассчитал дистанции при обгоне и столкнулся с фурой.

Также известно о двух пострадавших в результате аварии — это водитель фуры Вячеслав Рябов (Беларусь) и единственный выживший пассажир "Мерседеса" Михаил Зеленчук (Украина), они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Пост в ТелеграмеПост в Телеграме

Как сообщали Українські Новини, в ДТП под Воронежем погибло 3 украинца из Луганской области.

Больше новостей о: Авария ДТП Россия Украинцы смертельное ДТП

В Италии на большой скорости поезд сошел с рельс: ...
В Киеве Ford сбил девушку на пешеходном переходе и...
СБУ запретила въезд в Украину 675 россиянам в 2019...
Эвакуация украинцев из Уханя состоится тогда, когд...
Эвакуация украинцев из Уханя состоится тогда, когда не будет риска проникновения коронавируса в Украину, - Гончарук
После укрепления гривна снова падает: курс валют на 13 февраля
Новости
Правительство кормит нас завтраками, — застрявшие в Ухане украинцы не могут вернуться домой 09:14
Сегодня Игорю Коломойскому исполняется 57 лет 09:00
Теплая зима ударит по зерновым: в Украине резко подорожает хлеб 08:48
ГБР допросило Парубия 08:36 Дополнено
Завод по производству покрытия для футбольных полей в Мартусовке перерабатывает бюджетные деньги в активы властителей отечественного футбола, - журналист 08:31
больше новостей
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу 23:15
Все возможно: Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана 09:23
Снег с дождем и штормовыми ветрами атакуют: прогноз погоды на среду 21:00
больше новостей
Работали вместе, а пенсии разные: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
Будет для меня наукой: Арахамия извинился за слова о возобновлении подачи воды в Крым 19:27
Чтобы получить новые книги у министра Бородянского, библиотеки будут обязаны показать нового читателя 17:55
Микрофон.Радио.Фото: pixabay
В Украине запустили круглосуточное радио с аудиосказками на украинском с озвучками Жадана и Кристины Соловий 10:42
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok