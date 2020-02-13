В России автобус с украинцами попал в ДТП: 8 человек погибло

В России в Псковской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в котором пострадали граждане Украины.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине.

В результате аварии погибли мере восемь из девяти человек.

"Ночью 13 февраля около 00 час. 30 мин. в Пустошкинському районе Псковской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в результате чего погибли 8 и пострадал 1 гражданин Украины", - сообщают в ГосЧС.

Согласно данным Telegram-канала Mash, причиной аварии, по предварительной информации, является то, что водитель автобуса не рассчитал дистанции при обгоне и столкнулся с фурой.

Также известно о двух пострадавших в результате аварии — это водитель фуры Вячеслав Рябов (Беларусь) и единственный выживший пассажир "Мерседеса" Михаил Зеленчук (Украина), они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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