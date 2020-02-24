В Киеве эвакуировали машину вместе с маленькими детьми

В Киеве, 24 февраля, инспекция по парковке эвакуировала автомобиль, в салоне которого находились двое детей. В инспекции сообщают, что они эвакуировали полностью тонированный автомобиль. "Как оказалось впоследствии, на заднем сиденье автомобиля находились двое детей, которые были закрыты родителями. В результате вызвали УПП, догнали и остановили эвакуатор. Детей выпустили", — говорится в сообщении. Там добавили, что, поскольку водитель был на месте, выгрузили и сам автомобиль и выписали постановление. "Вывод прост: оставлять маленьких детей наедине в автомобиле в разы хуже неправильной парковки", — отметили в Инспекции. Машина. Фото: Facebook\/Инспекция по парковке Ребенок в машине. Фото: Facebook\/Инспекция по парковке Как сообщали Українські Новини, антикоррупционный суд потратит почти 100 тысяч гривен на парковку для судей. Тем временем в Киеве увеличат штрафы за парковку, чтобы мотивировать водителей ездить на метро. Также новые эвакуаторы, забирающие машины за 60 секунд, выехали на улицы Киева.