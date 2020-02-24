В Киеве эвакуировали машину вместе с маленькими детьми

Там добавили, что, поскольку водитель был на месте, выгрузили и сам автомобиль и выписали постановление.

"Вывод прост: оставлять маленьких детей наедине в автомобиле в разы хуже неправильной парковки", — отметили в Инспекции.

Машина. Фото: Facebook/Инспекция по парковке

Ребенок в машине. Фото: Facebook/Инспекция по парковке

Как сообщали Українські Новини, антикоррупционный суд потратит почти 100 тысяч гривен на парковку для судей.

Тем временем в Киеве увеличат штрафы за парковку, чтобы мотивировать водителей ездить на метро.

Также новые эвакуаторы, забирающие машины за 60 секунд, выехали на улицы Киева.