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24 февраля 2020, понедельник, 21:35 19
Происшествия 2020-02-24T21:35:16+02:00
Українські Новини
В Киеве эвакуировали машину вместе с маленькими детьми

В Киеве эвакуировали машину вместе с маленькими детьми

Таня Войтюк
Парковка, Эвакуатор, Киев, Инспекция
Машина с детьми. Фото: Facebook/Инспекция по парковке
Машина с детьми. Фото: Facebook/Инспекция по парковке

В Киеве, 24 февраля, инспекция по парковке эвакуировала автомобиль, в салоне которого находились двое детей.

В инспекции сообщают, что они эвакуировали полностью тонированный автомобиль.

"Как оказалось впоследствии, на заднем сиденье автомобиля находились двое детей, которые были закрыты родителями. В результате вызвали УПП, догнали и остановили эвакуатор. Детей выпустили", — говорится в сообщении.

Там добавили, что, поскольку водитель был на месте, выгрузили и сам автомобиль и выписали постановление.

"Вывод прост: оставлять маленьких детей наедине в автомобиле в разы хуже неправильной парковки", — отметили в Инспекции.

Машина. Фото: Facebook/Инспекция по парковкеМашина. Фото: Facebook/Инспекция по парковке

Ребенок в машинеРебенок в машине. Фото: Facebook/Инспекция по парковке

Как сообщали Українські Новини, антикоррупционный суд потратит почти 100 тысяч гривен на парковку для судей.

Тем временем в Киеве увеличат штрафы за парковку, чтобы мотивировать водителей ездить на метро.

Также новые эвакуаторы, забирающие машины за 60 секунд, выехали на улицы Киева.

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