Аэропорт "Херсон" закрыли из-за непогоды

Международный аэропорт "Херсон" закрыт из-за непогоды (сильный ветер).

Об этом сообщил журналистам директор аэропорта Виталий Кучерук, передают Українські Новини.

"Направление ветра боковое, и из-за него самолет может не удержаться на взлетно-посадочной полосе. Это крайне опасно для воздушных судов, поэтому до конца дня никаких рейсов не будем принимать и отправлять", - сказал он.

В частности, аэропорт отменил рейс из Стамбула (Turkish Airlines).

Как сообщали Українські Новини, часть пешеходного моста через реку Ингул обрушилась в понедельник из-за непогоды в Николаеве.

Также из-за ухудшения погоды в семи областях Украины отключили электричество. Кроме того, спасатели рассказали о последствиях циклона "Юлия" в Украине.



Тем временем один человек погиб и два человека травмированы, частично повреждены кровли 17 частных жилых домов и 19 объектов социально-бытовой сферы в 6 областях. в Одессе из-за непогоды обесточены 145 населенных пунктов. В результате сильного ветра сорвало кровли на 16 объектах.

