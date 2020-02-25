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25 февраля 2020, вторник, 06:18 698 Инфографика
Общество 2020-02-25T06:18:01+02:00
Українські Новини
Партия Вакарчука не попадает в парламент, – рейтинг Центра Разумкова

Партия Вакарчука не попадает в парламент, – рейтинг Центра Разумкова

Ирина Дорофейчук
Центр Разумкова, Соцопрос, Парламентские выборы, Голос, Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук. Фото: пресс-служба
Святослав Вакарчук. Фото: пресс-служба

Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова (Центр Разумкова) сообщил, что по результатам социологического опроса набравшая на прошлых парламентских выборах 5,8% политическая партия "Голос", возглавляемая народным депутатом Вячеславом Вакарчуком, не в состоянии преодолеть 5-процентный избирательный барьер и не попадает в Верховную Раду Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведененного с 13 по 17 февраля 2020 года.

Рейтинг популярности партии "Голос" в феврале 2020 года составляет 3,2%, что даже лучше, чем в январе  текущего года (2,5%).

В то же время граждане Украины определились с отношением к партии "Голос" и в большинстве выразили ей недоверие. Если в сентябре 2019 года 27,8% респондентов считали, что работу партии еще "рано оценивать", то сейчас таких лишь 8,1%.

В целом негативно и скорее негативно в феврале 2020 года оценивают 55,9% (31,5% + 24,4%) против 34,7% в сентябре 2019 года, а позитивно - 19,3% (17,9% + 1,4%) против 23,1% в сентябре.

Самому Вакарчуку, согласно результатам опроса Центра Разумкова, не доверяют 61,8% опрошенных (33% "совсем не доверяют" + 28,8% "скорее не доверяют"), доверяют - 28,3% (3,9% "полностью доверяют" + 24,4% "скорее доверяют"). А баланс доверия/недоверия составляет - 33,5%.

Вместе с тем, вырос уровень негативизма и в оценке деятельности других депутатских фракций и групп. Так, доля тех, кто негативно оценивает деятельность фракции "Европейская солидарность", по сравнению с сентябрем 2019 года выросла с 58,5% до 70%, фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" - с 54% до 65%, фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - с 44% до 62%, фракции "Голос" - с 35% до 56%, депутатской группы "За будущее" - с 28% до 41,5%.

Как сообщали Українські Новини, по результатам опроса Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс" (Socis) за партию "Голос" проголосовали бы 2,2% определившихся с выбором респондентов. С таким рейтингом популярности "Голос" гарантированно не сможет преодолеть 5-процентный избирательный барьер и пройти в Верховную Раду Украины на парламентских выборах.

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