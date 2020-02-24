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24 февраля 2020, понедельник, 13:07 16
Политика мира 2020-02-24T13:17:52+02:00
Українські Новини
94-летний премьер Малайзии подал в отставку после 40 лет правления

94-летний премьер Малайзии подал в отставку после 40 лет правления

Елизавета Кесельман
Малайзия, Политика мира, Премьер министр, Самый молодой премьер, Отставка депутата, Мохамад Махатхир
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир.Фото:uk.wikipedia.org
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир.Фото:uk.wikipedia.org

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад подал королю свое заявление об отставке. В 94 года он был самым старшим главой правительства в мире. Об этом сообщает BBC.

Офис премьера сообщил лишь о том, что Мохаммад подал об отставке, без подробностей.

Пока неизвестно, будут объявлять новые выборы, назначат преемника.

Мохамед сначала был премьер-министром Малайзии с 1981 по 2003 год. Затем он ушел в отставку и вернулся в 2018 году. Тогда Мохамед победил тогдашнего премьера Наджиб Тун Разак, которого связывали с коррупционным скандалом по правительственного фонда.

Как пишет издание, Мохамед согласился передать власть своему бывшему заместителю Анвару Ибрагиму. Отмечается, что в 1998 году Мохамед освободил Ибрагима, после чего его посадили за обвинения в коррупции.

Как сообщали Українські Новини, ранее самым молодым премьер-министром в мире стала женщина. 34-летняя Санна Марин возглавила кабинет министров Финляндии после ухода в отставку лидера Социал-демократической партии (СДП) Антти Ринне, который покинул этот пост на фоне скандала вокруг забастовки работников почты Финляндии.

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