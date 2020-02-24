подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
24 февраля 2020, понедельник, 12:02 41
Общество 2020-02-24T12:02:53+02:00
Українські Новини
Из-за шквального ветра во Львовской области задерживают 5 поездов

Из-за шквального ветра во Львовской области задерживают 5 поездов

Елизавета Кесельман
Львов, Укрзализныця, Задержка поездов, Ухудшение погоды
Укрзализныця железная дорога Фото: bigmir)net
Укрзализныця железная дорога Фото: bigmir)net

В то время, как Киев снова заметает снегом, во Львовской области из-за сильного ветра задержали 5 поездов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что в области ветер повалил деревья на пути и "раскидал" ветви линии электропередач, что затрудняет движение поездов.

В частноти, затруднена работа железнодорожной инфраструктуры и оборудования на станции Ходоров, участках Львов — Сапежанка, Оброшино — Щирец, Любинь Великий — Комарно, Яблонька — Соколики — Сянки, Рожнятов — Долина, Глубочек Великий — Озерная, Озерная — Зборив.

На данный момент задерживаются 5 пассажирских поездов:

  • №49 Киев — Трускавец
  • №602 Львов — Солотвино
  • №81 Ужгород — Киев
  • №29 Ужгород — Киев
  • №141 Бахмут — Львов

А также несколько пригородных поездов.

В ведомстве передали, что работают над устранением проблемы, а паассажиров призывают внимательно слушать объявления на вокзалах относительно возможных изменений в расписании движения поездов.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 24 февраля из-за сильной непогоды в 7 областях Украины отключили электроэнергию. 

Больше новостей о: Львов Укрзализныця Задержка поездов Ухудшение погоды

Стоимость визитов Зеленского за границу повысится в 2 раза в 2020
Рейсы из зоны риска распространения коронавируса будут проверяться дополнительно, - Гончарук
Новости
Подозревают коронавирус: в Кракове госпитализировали больного с симптомами смертельной болезни 12:46
НАБУ допросило Ахметова по делу о пленках экс-депутата Рады Онищенко 12:43
"Мону Лизу" из кубиков Рубика продали в Париже за 400 тысяч евро 12:29
Одного из участников акций протеста в Новых Санжарах отправили под домашний арест 12:20
"ОККО Group"обеспечит аграриев удобрениями и топливом для посевной кампании по форвардной программе 12:18
больше новостей
В Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, оказалась гастроэнтерология, - Минздрав 12:45
Идет снежный шторм с метелями и ураганным ветром: в Украине резко ухудшится погода 13:21 Карта
Скриншот: YouTube/ EuroNews
В Италии от коронавируса умерло уже трое: люди в панике штурмуют магазины и скупают продукты 08:51
В Италии закрыли на карантин 12 городов 14:42
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
В Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, оказалась гастроэнтерология, - Минздрав 12:45
Go_A будет представлять Украину на Евровидении-2020: что известно про уникальную группу 17:05
Идет снежный шторм с метелями и ураганным ветром: в Украине резко ухудшится погода 13:21 Карта
В Италии закрыли на карантин 12 городов 14:42
больше новостей
В Италии от коронавируса умерло уже трое: люди в панике штурмуют магазины и скупают продукты
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok