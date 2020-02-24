Из-за шквального ветра во Львовской области задерживают 5 поездов

В то время, как Киев снова заметает снегом, во Львовской области из-за сильного ветра задержали 5 поездов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что в области ветер повалил деревья на пути и "раскидал" ветви линии электропередач, что затрудняет движение поездов.

В частноти, затруднена работа железнодорожной инфраструктуры и оборудования на станции Ходоров, участках Львов — Сапежанка, Оброшино — Щирец, Любинь Великий — Комарно, Яблонька — Соколики — Сянки, Рожнятов — Долина, Глубочек Великий — Озерная, Озерная — Зборив.

На данный момент задерживаются 5 пассажирских поездов:

№49 Киев — Трускавец

№602 Львов — Солотвино

№81 Ужгород — Киев

№29 Ужгород — Киев

№141 Бахмут — Львов

А также несколько пригородных поездов.

В ведомстве передали, что работают над устранением проблемы, а паассажиров призывают внимательно слушать объявления на вокзалах относительно возможных изменений в расписании движения поездов.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 24 февраля из-за сильной непогоды в 7 областях Украины отключили электроэнергию.