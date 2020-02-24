Из-за шквального ветра во Львовской области задерживают 5 поездов

В то время, как Киев снова заметает снегом, во Львовской области из-за сильного ветра задержали 5 поездов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Отмечается, что в области ветер повалил деревья на пути и "раскидал" ветви линии электропередач, что затрудняет движение поездов. В частноти, затруднена работа железнодорожной инфраструктуры и оборудования на станции Ходоров, участках Львов — Сапежанка, Оброшино — Щирец, Любинь Великий — Комарно, Яблонька — Соколики — Сянки, Рожнятов — Долина, Глубочек Великий — Озерная, Озерная — Зборив. На данный момент задерживаются 5 пассажирских поездов: №49 Киев — Трускавец №602 Львов — Солотвино №81 Ужгород — Киев №29 Ужгород — Киев №141 Бахмут — Львов А также несколько пригородных поездов. В ведомстве передали, что работают над устранением проблемы, а паассажиров призывают внимательно слушать объявления на вокзалах относительно возможных изменений в расписании движения поездов. Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 24 февраля из-за сильной непогоды в 7 областях Украины отключили электроэнергию.