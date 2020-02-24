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24 февраля 2020, понедельник, 11:53 21
Экономика 2020-02-24T11:54:07+02:00
Українські Новини
Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже снизились после двухнедельного роста

Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже снизились после двухнедельного роста

Надежда Комендантова
Фондовая биржа, Варшавская фондовая биржа (WSE), WIG-Ukraine, Акции компаний
Биржа. Фото: landlord.ua
Биржа. Фото: landlord.ua

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 14 по 21 февраля снизился на 1,14%, или на 4,51 пункта до 388,43 пункта.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 392,94 пунктов, в конце - 388,43 пункта.

Наибольший рост показали акции компании "Агротон" (+4,31%), наибольшее падение - акции компании "Милкиленд" (-10,41%).

Компания Цена последней сделки, злотые, 14 февраля Цена последней сделки, злотые, 21 февраля Изменение стоимости %
"Кернел" 49 48,5 -1,02
"Астарта" 17,95 17,35 -3,34
Coal Energy ---- 0,12 ----
"Милкиленд" 0,48 0,43 -10,41
"Агротон" 3,71 3,87 +4,31
KSG Agro 1,17 ---- ----
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 86 87 +1,16
IMC 12,95 12,6 -2,70
KDM Shipping ---- ---- ----

Как сообщали Українськi Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 7 по 14 февраля повысился на 3,2%, или на 11,67 пункта до 392,94 пункта, повышение наблюдается вторую неделю подряд.

Национальный индекс цен WIG-Ukraine с 31 января по 7 февраля повысился на 1,5%, или на 5,69 пункта до 380,77 пункта после недельного снижения.

Ранее национальный индекс цен WIG-Ukraine с 17 по 31 января снизился на 3,2%, или на 12,5 пункта, до 375,08 пункта.

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