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  • Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут вторую неделю подряд
17 февраля 2020, понедельник, 12:05 60
Экономика 2020-02-17T12:15:02+02:00
Українські Новини
Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут вторую неделю подряд

Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут вторую неделю подряд

Анна Рудык
Мунтян, Акции компаний, Астарта, WIG-Ukraine
Биржа. Фото: pixabaу
Биржа. Фото: pixabaу

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 7 по 14 февраля повысился на 3,2%, или на 11,67 пункта до 392,94 пункта, повышение наблюдается вторую неделю подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 380,77 пунктов, в конце - 392,94 пункта.

Наибольший рост показали акции компании "Астарта" (+13,25%), наибольшее падение - акции компании "Агротон" (-13,72%).

Компания Цена последней сделки, злотые, 7 февраля Цена последней сделки, злотые, 14 февраля Изменение стоимости %
"Кернел" 47,5 49 +3,16
"Астарта" 15,85 17,95 +13,25
Coal Energy 0,13 ---- ----
"Милкиленд" ---- 0,48 ----
"Агротон" 4,3 3,71 -13,72
KSG Agro 1,19 1,17 -1,68
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 88 86 -2,27
IMC 12,55 12,95 +3,19
KDM Shipping ---- ---- ----

Как сообщали Українськi Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine с 31 января по 7 февраля повысился на 1,5%, или на 5,69 пункта до 380,77 пункта после недельного снижения.

Ранее национальный индекс цен WIG-Ukraine с 17 по 31 января снизился на 3,2%, или на 12,5 пункта, до 375,08 пункта.

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