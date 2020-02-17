Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут вторую неделю подряд

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 7 по 14 февраля повысился на 3,2%, или на 11,67 пункта до 392,94 пункта, повышение наблюдается вторую неделю подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 380,77 пунктов, в конце - 392,94 пункта.

Наибольший рост показали акции компании "Астарта" (+13,25%), наибольшее падение - акции компании "Агротон" (-13,72%).

Компания Цена последней сделки, злотые, 7 февраля Цена последней сделки, злотые, 14 февраля Изменение стоимости % "Кернел" 47,5 49 +3,16 "Астарта" 15,85 17,95 +13,25 Coal Energy 0,13 ---- ---- "Милкиленд" ---- 0,48 ---- "Агротон" 4,3 3,71 -13,72 KSG Agro 1,19 1,17 -1,68 Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 88 86 -2,27 IMC 12,55 12,95 +3,19 KDM Shipping ---- ---- ----

Как сообщали Українськi Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine с 31 января по 7 февраля повысился на 1,5%, или на 5,69 пункта до 380,77 пункта после недельного снижения.

Ранее национальный индекс цен WIG-Ukraine с 17 по 31 января снизился на 3,2%, или на 12,5 пункта, до 375,08 пункта.