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24 февраля 2020, понедельник, 11:31 756
Экономика 2020-02-24T11:33:37+02:00
Українські Новини
Американские инвесторы, вкладывающие миллиарды в Гану, заинтересовались Украиной

Американские инвесторы, вкладывающие миллиарды в Гану, заинтересовались Украиной

Ярина Вацяк

Американский инвестор из Нью-Йорка предсказывает украинскому рынку недвижимости значительный рост и прямые иностранные инвестиции. Но это произойдет только при условии реформирования системы правосудия и налаживания государственно-частного партнерства, считает директор инвестиционной компании Investigroup LLC Кизито Овузу.

Критики и политики часто говорят, что Украина развивается на уровне африканских стран. Но может ли Африка служить лишь отрицательным примером?

Возьмем примера Гану, которая, несмотря на значительно меньше населения, привлекает в разы больше прямых иностранных инвестиций. Помогают в этом активное государственно-частное партнерство и поддержка выходцев из Ганы в западных странах.

Одним из ярких примеров стало привлечение правительством Ганы инвестиционной компании Investigroup LLC из Нью-Йорка, которую возглавляет Кизито Овузу, с годовым доходом более 100 тыс.долларов. Благодаря его стараниям, Investigroup ввела партнерство с подрядчиками и инвестиционными группами, такими как группа компаний MFAR и GALFAR (дорожно-строительная фирма), чтобы инвестировать около 10 млрд долларов для проекта в течение 10 лет.

Цель программы - предоставить Гане современную всесезонную дорожную сеть. Эту программа поддерживает правительство страны с помощью политики государственно-частного партнерства.

Среди привлекательных инвестиционных направлений в Украине Кизито Овузу выделил недвижимость. Он отмечает, что эта индустрия в Украине активно развивается, и он сам заинтересован в нее инвестировать:

"Сейчас недвижимость является приоритетным направлением для инвестиций в Украину, поскольку американцы хотели бы основательно исследовать эту сферу и инвестировать. Для того, чтобы поток американских инвесторов хлынул в Украине нужно реформировать законодательство и обеспечить защиту инвесторов".

Также Кизито отметил привлекательность рынка недвижимости и строительной отрасли Украины в разрезе государственно-частного партнерства. Как вариант такого сотрудничества, можно взять за основу ганский опыт, когда компания Овузу приняла участие в финансировании строительства одного миллиона доступных домов в Гане - при поддержке правительства страны и частных инвесторов.

В частности, Овузу в своем Твиттере отмечает: "По инвестициях в недвижимость в Украине, рекомендуется имплементация политики государственно-частного партнерства, чтобы привлечь американских инвесторов".

Однако в Украине, к сожалению, пока нет успешных примеров государственно-частного партнерства, которые могли бы стать сигналом для иностранных инвесторов, в Украине выгодно инвестировать. Поэтому Кизито Овузу инвестирует в свою родную и понятную страну, и неважно, что это Африка, а Украина взамен потенциально значительно прибыльнее.

Все решают четкие действия правительства и украинские инвесторы из-за рубежа, если они поверят, что инвестировать в родную страну наконец-то безопасно.

Отмечается, Кизито Овузу, род. 9 апреля 1976 в Гане. Как католик, он жил в доме католической миссии до 16 лет. В 27 лет он поступил в Hawaii Pacific University на соискание степени МВА. также получил степень доктора бизнес-администрирования в Университете Финиксу, США (2014).

Возглавляет Investigroup LLC в Нью-Йорке.

Соорганизатор международной культурного события вместе с United Nations Commutech Group в июле 2015 году в штаб-квартире ООН. Участник Ротари Клуба.
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