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23 февраля 2020, воскресенье, 20:46 245
Силовые структуры 2020-02-23T20:46:02+02:00
Українські Новини
В центре Львова произошла массовая драка: двое полицейских травмированы

В центре Львова произошла массовая драка: двое полицейских травмированы

Валерия Драгомирова
площадь Рынок, Патрульные, Драка, Львов
Полиция. Фото: pixabay
Полиция. Фото: pixabay

Двое патрульных полицейских получили травмы из-за массовой драки в центре Львова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Львовской области, передают Українськi Новини.

Сообщение о массовой драке на площади Рынок поступило в полицию около 2:35.

На место события прибыли экипажи патрульной полиции Львовщины.

"Во время прекращения правонарушения двое патрульных полицейских получили телесные повреждения и обратились за медпомощью. Лица, причастные к совершению преступления, установлены. Ими оказались жители Львова в возрасте 24 и 38 лет", - говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала водителя, протянувшего за автомобилем 100 метров по улицах Львова полицейского. 

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет лишения свободы.

Ранее в Белой Церкви машина патрульной полиции сбила местного жителя на пешеходном переходе. 


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