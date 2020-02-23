В центре Львова произошла массовая драка: двое полицейских травмированы

Двое патрульных полицейских получили травмы из-за массовой драки в центре Львова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Львовской области, передают Українськi Новини.



Сообщение о массовой драке на площади Рынок поступило в полицию около 2:35.



На место события прибыли экипажи патрульной полиции Львовщины.



"Во время прекращения правонарушения двое патрульных полицейских получили телесные повреждения и обратились за медпомощью. Лица, причастные к совершению преступления, установлены. Ими оказались жители Львова в возрасте 24 и 38 лет", - говорится в сообщении.



По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).



Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала водителя, протянувшего за автомобилем 100 метров по улицах Львова полицейского.



Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет лишения свободы.



Ранее в Белой Церкви машина патрульной полиции сбила местного жителя на пешеходном переходе.





