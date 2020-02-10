Полиция задержала водителя, протянувшего за автомобилем 100 метров по улицах Львова полицейского. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українські Новини.

"В автомобиле злоумышленника работники полиции обнаружили пассажирку, которая находилась в розыске за совершение кражи, а также у нее изъяли наркотическое вещество, похожее на "метадон", - говорится в сообщении.

На улице Ганкевича во Львове патрульные полицейские совместно с сотрудниками Управления противодействия наркопреступности полиции Львовской области остановили автомобиль "Рено Меган", которым управлял 24-летний львовянин.

"Во время проверки документов водитель вел себя агрессивно и неадекватно и, подняв стекло дверцы, зажал руку патрульного полицейского и пытался бежать, протянув полицейского за автомобилем около ста метров", - говорится в сообщении

Совместными усилиями полицейские остановили "Рено".

В салоне автомобиля было обнаружено и изъято вещество, похожее на наркотическое средство "метадон", стоимость которого по ценам "черного" рынка составляет около двадцати тысяч гривен.

Кроме того, была установлена ​​личность пассажирки автомобиля - 34-летней львовянки, состоящий в розыске за совершение кражи.

Изъятое наркотическое вещество полицейские направили на экспертное исследование.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет лишения свободы.

Патрульный полицейский с телесными повреждениями доставлен в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодкса, санкция которой предусматривает наказание - ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Водитель «Рено» задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.

Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает максимальное наказание - до двух лет лишения свободы.

Автомобиль изъят и доставлен на штрафплощадку.

Также вскоре суд изберет меру пресечения для пассажирки «Рено».

Проводится досудебное расследование.