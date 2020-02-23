У украинцев из поезда "Киев - Москва" не нашли коронавирус: их отпустили из карантина

Граждан Украины, ехавшие в поезде "Киев-Москва" с женщиной, у которой подозревали коронавирус, обследовали в больнице Брянска. Ни у кого из них признаков заболевания не обнаружено, поэтому всех 11 человек отпустили домой. Об этом сообщается на правительственном портале.

Исследование образцов, взятых у гражданки Китая, которая 20-21 февраля путешествовала поездом Киев-Москва, показали, что она не инфицирована новым коронавирусом. Информацию об этом Центр общественного здоровья Украины получил от Национального координатора Международных медико-санитарных правил РФ по международным каналам. 11 украинцев и два проводника, которые ехали в том же вагоне, также не инфицированы.

Всех госпитализированных украинцев выпустили из больницы. Отцепленный вагон с пассажирами ночью 22 февраля отправили в Киев.

"22 февраля поезд 5/6 Киев-Москва полным составом прибыл на вокзал Киев-Пассажирский, включая 11 вагон, который был отцеплен на станции Брянск-Орловский для проведения медосмотра пассажиров", - сообщили в Мининфраструктуры.

Как сообщали Українські Новини, с поезда "Киев - Москва" сняли китаянку с подозрением на коронавирус: "Укрзализныця" проверяет информацию.