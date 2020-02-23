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23 февраля 2020, воскресенье, 12:20 27
Жизнь 2020-02-23T12:20:27+02:00
Українські Новини
Кого поздравить 23 февраля: именины и приметы дня

Кого поздравить 23 февраля: именины и приметы дня

Анна Рудык
именины, Праздники, Христианские праздники, 23 февраля
Календарь. Фото: ulet.pro
Календарь. Фото: ulet.pro

Сегодня, 23 февраля, отмечается День святого Харалампия, который считается покровителем домашних животных и защитником урожая. Українські Новини расскажут о приметах и именинниках дня.

Так, 23 февраля отмечается день мученика Харалампия - епископа Магниссии, который на 113-м году жизни подвергся жестоким пыткам. Харалампию принято молиться о благополучии домашних животных, а также о благословении и избавлении от голода.

Приметы 23 февраля:

  • Вороны начали садиться на самые верхние ветки деревьев и чиститься – жди снегопад;
  • Снег свешивается с крыши – жди урожай хлеба;
  • Если в этот день стужа, то не нужно ее бояться, она будет недолгой;
  • Иней на деревьях – к дождливому лету;
  • Ясная Луна на небе предвещает грозовые дожди;

Также 23 февраля отмечают именины:

  • Валентина, 
  • Анна, 
  • Антон, 
  • Аркадий, 
  • Галина, 
  • Прохор, 
  • Симон, 
  • Поликарп, 
  • Серенус, 
  • Харалампий, 
  • Изабелла.

Отметим, что в 2014 году в Украине официально отменили празднование 23 февраля советского Дня защитника Отечества. 23 февраля по-прежнему отмечают День защитника Отечества в таких странах: Беларусь, Россия, Киргизия, Таджикистан. В Латвии, Эстонии и Армении 23 февраля отмечается частью русскоязычного населения неофициально.

Как сообщали Українські Новини, сегодня почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий до желтого уровня опасности.

Тем временем в Украину идут мощные циклоны Xanthippe и Yulia: синоптик посоветовала беречь здоровье.

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