Кого поздравить 23 февраля: именины и приметы дня

Сегодня, 23 февраля, отмечается День святого Харалампия, который считается покровителем домашних животных и защитником урожая. Українські Новини расскажут о приметах и именинниках дня.

Так, 23 февраля отмечается день мученика Харалампия - епископа Магниссии, который на 113-м году жизни подвергся жестоким пыткам. Харалампию принято молиться о благополучии домашних животных, а также о благословении и избавлении от голода.

Приметы 23 февраля:

Вороны начали садиться на самые верхние ветки деревьев и чиститься – жди снегопад;

Снег свешивается с крыши – жди урожай хлеба;

Если в этот день стужа, то не нужно ее бояться, она будет недолгой;

Иней на деревьях – к дождливому лету;

Ясная Луна на небе предвещает грозовые дожди;

Также 23 февраля отмечают именины:

Валентина,

Анна,

Антон,

Аркадий,

Галина,

Прохор,

Симон,

Поликарп,

Серенус,

Харалампий,

Изабелла.

Отметим, что в 2014 году в Украине официально отменили празднование 23 февраля советского Дня защитника Отечества. 23 февраля по-прежнему отмечают День защитника Отечества в таких странах: Беларусь, Россия, Киргизия, Таджикистан. В Латвии, Эстонии и Армении 23 февраля отмечается частью русскоязычного населения неофициально.

Как сообщали Українські Новини, сегодня почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий до желтого уровня опасности.

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